DATEV – Ihr Partner für In- und Output-Management
Der Name DATEV wird meist mit elektronischer Buchführung, Steuerberatern oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen assoziiert. Dafür ist unser Softwarehaus bekannt. Neben Software und vielfältigen IT-Dienstleistungen bieten wir aber auch Digital- und Printlösungen für Kunden aus allen Branchen an.
Das Digital & Print Solution Center
Nachhaltigkeit
Zur Förderung der Nachhaltigkeit verfolgt DATEV neben dem wirtschaftlich erfolgreichen Handeln auch ökologische und soziale Ziele, die auf allen Unternehmensebenen bedacht werden sollen.
Ausführlich informiert darüber der Nachhaltigkeitskodex der DATEV.
E-Rechnung – DATEV unterstützt Unternehmen
Wir verwenden XRechnung und ZUGFeRD. Formate, die sich als Standard für elektronische Rechnungen im Mittelstand bewährt haben.
Unsere DATEV-Produkte erfüllen bereits heute künftige gesetzliche Anforderungen und stellen sicher, dass Sie E-Rechnungen empfangen, verarbeiten und versenden können.
Informieren Sie sich jetzt und starten Sie mit der E-Rechnung. DATEV begleitet Sie als zuverlässiger Partner bei der Umsetzung der neuen Prozesse.
Das spricht für DATEV
Weitere Informationen
DATEV, der zertifizierte Experte in Sachen Digital & Print Solutions
Ob Datenschutz, Informationssicherheit oder Qualitätsmanagement: Zertifizierte Standards bestätigen das DATEV-Qualitätsbewusstsein.
Sie interessieren sich für die Zertifizierungen im Digital & Print Solution Center? Um mehr zu erfahren, laden Sie sich gerne die entsprechenden PDF-Dateien herunter.