DATEV – Ihr Partner für In- und Output-Management

Der Name DATEV wird meist mit elektronischer Buchführung, Steuerberatern oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen assoziiert. Dafür ist unser Softwarehaus bekannt. Neben Software und vielfältigen IT-Dienstleistungen bieten wir aber auch Digital- und Printlösungen für Kunden aus allen Branchen an.

Das Digital & Print Solution Center

Das DATEV Digital & Print Solution Center unterstützt in allen Belangen der Kunden- und Mitarbeiterkommunikation im Rahmen Ihrer digitalen Agenda: mit klassischen Output-Dienstleistungen, smarten digitalen Angeboten und umfangreichen Portallösungen. Unser Lösungsraum passt sich individuell und flexibel an Ihre Anforderungen an. Sicherheit und Wirtschaft­lich­keit haben immer Priorität – bei jedem Auftrag.

Ein Komplett-Paket aus Print-, Digital- und Portal-Lösungen

Print

DATEV Drucklösungen: durchgängig in höchster Qualität

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Digitale Lösungen

Dokumente einfach digitalisieren und elektronisch austauschen

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Portal-Lösungen

Für den physischen und digitalen Dokumentenaustausch

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Zertifiziert

Nachhaltigkeit

Zur Förderung der Nach­haltig­keit verfolgt DATEV neben dem wirt­schaftlich erfolg­reichen Handeln auch öko­logische und soziale Ziele, die auf allen Unter­nehmens­ebenen bedacht werden sollen.

Ausführlich informiert darüber der Nachhaltigkeitskodex der DATEV.

E-Rechnung

E-Rechnung – DATEV unterstützt Unternehmen

Wir verwenden XRechnung und ZUGFeRD. Formate, die sich als Standard für elektronische Rechnungen im Mittelstand bewährt haben.

Unsere DATEV-Produkte erfüllen bereits heute künftige gesetzliche Anforderungen und stellen sicher, dass Sie E-Rechnungen empfangen, verarbeiten und versenden können.

Informieren Sie sich jetzt und starten Sie mit der E-Rechnung. DATEV begleitet Sie als zuverlässiger Partner bei der Umsetzung der neuen Prozesse.

Weitere Informationen

Das spricht für DATEV

Sicher

Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Wir haben über 50 Jahre Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten von steuerlichen Beratern und Unternehmen.

Persönlich

Ihr DATEV-Ansprechpartner berät und unterstützt während des gesamten Outsourcing-Prozesses und im laufenden Betrieb.

Innovativ

DATEV setzt auf neueste Technologien und verbindet dadurch Qualität und Effizienz.

Zuverlässig

Termintreue und Flexibilität sind kein Widerspruch – wir kümmern uns um Ihre Anliegen und sorgen für die pünktliche Umsetzung.

Das spricht für DATEV

  • Sicher

    Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Wir haben über 50 Jahre Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten von steuerlichen Beratern und Unternehmen.

  • Persönlich

    Ihr DATEV-Ansprechpartner berät und unterstützt während des gesamten Outsourcing-Prozesses und im laufenden Betrieb.

  • Innovativ

    DATEV setzt auf neueste Technologien und verbindet dadurch Qualität und Effizienz.

  • Zuverlässig

    Termintreue und Flexibilität sind kein Widerspruch – wir kümmern uns um Ihre Anliegen und sorgen für die pünktliche Umsetzung.

Weitere Informationen

Broschüre DATEV Digital- und Printlösungen
Dokumentenbasierte Geschäftsprozesse sicher und effizient
Kontaktformular
Sie haben Fragen zu den DATEV Print- und Digital-Lösungen? Oder möchten die Unterstützung durch das DATEV Digital & Print Solution Center in Anspruch nehmen? Dann kontaktieren Sie uns hier unverbindlich.

DATEV, der zertifizierte Experte in Sachen Digital & Print Solutions

Ob Datenschutz, Informationssicherheit oder Qualitätsmanagement: Zertifizierte Standards bestätigen das DATEV-Qualitätsbewusstsein.


Sie interessieren sich für die Zertifizierungen im Digital & Print Solution Center? Um mehr zu erfahren, laden Sie sich gerne die entsprechenden PDF-Dateien herunter.


ISO 9001 Qualitätsmanagement
ISO 20000-1 Servicemanagement
ISO/IEC 21964 Datenträgervernichtung
DIN EN ISO 50001 Energiemanagement
ISO/IEC Informationssicherheit
ISO/IEC 27701 Datenschutz-Management
DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement
DIN EN 50518 Alarmempfangsstelle
Zertifikat Prozessstandard Offset
Qualitätssiegel Digitaldruck

DATEV ist Mitglied oder Partner in folgenden Organisationen

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