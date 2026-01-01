Der elektronische Rechnungsaustausch verändert sich grundlegend. Als Teil des TRAFFIQX®-Netzwerks treiben wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft b4value.net moderne Netzwerktechnologien voran, die den E-Mail-Versand ablösen und E-Rechnungsprozesse sicherer und effizienter machen. Durch eine einmalige API-Anbindung integrieren Sie Ihre Lösung in das Netzwerk, reduzieren Entwicklungsaufwand und stellen den elektronischen Rechnungsprozess Ihrer Kunden langfristig zukunftssicher auf.