Der elektronische Rechnungsaustausch verändert sich grundlegend. Als Teil des TRAFFIQX®-Netzwerks treiben wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft b4value.net moderne Netzwerktechnologien voran, die den E-Mail-Versand ablösen und E-Rechnungsprozesse sicherer und effizienter machen. Durch eine einmalige API-Anbindung integrieren Sie Ihre Lösung in das Netzwerk, reduzieren Entwicklungsaufwand und stellen den elektronischen Rechnungsprozess Ihrer Kunden langfristig zukunftssicher auf.
E-Rechnung 2026: Jetzt anbinden, Zukunft sichern!
In unserer kostenfreien Veranstaltungen erfahren Sie, wie Sie Ihre Lösung unkompliziert an das TRAFFIQX®‑Netzwerk anbinden können.
Anbindung beschlossen? Wir machen Ihr Engagement sichtbar.
Sie haben sich bereits für eine Anbindung Ihrer Software an das TRAFFIQX®-Netzwerk entschieden? Nach der Unterzeichnung unserer Absichtserklärung weisen wir Ihre geplante Anbindung im DATEV-Marktplatz aus.