Der elektronische Rechnungsaustausch verändert sich grundlegend. Als Teil des TRAFFIQX®-Netzwerks treiben wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft b4value.net moderne Netzwerktechnologien voran, die den E-Mail-Versand ablösen und E-Rechnungsprozesse sicherer und effizienter machen. Durch eine einmalige API-Anbindung integrieren Sie Ihre Lösung in das Netzwerk, reduzieren Entwicklungsaufwand und stellen den elektronischen Rechnungsprozess Ihrer Kunden langfristig zukunftssicher auf.

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E-Rechnung 2026: Jetzt anbinden, Zukunft sichern!

In unserer kostenfreien Veranstaltungen erfahren Sie, wie Sie Ihre Lösung unkompliziert an das TRAFFIQX®‑Netzwerk anbinden können.
 

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Sie haben sich bereits für eine Anbindung Ihrer Software an das TRAFFIQX®-Netzwerk entschieden? Nach der Unterzeichnung unserer Absichtserklärung weisen wir Ihre geplante Anbindung im DATEV-Marktplatz aus.

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