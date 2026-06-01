Highlights
- Präzise Erkennung dank neuronaler Basis und umfangreicher Trainingsdaten
- Von der einfachen Aktennotiz bis zum perfekt formatierten Schriftsatz
- Skalierbar vom Einzelanwender bis zur Großkanzlei
- Für jede Windows-Umgebung geeignet: Client-Server, Terminalserver, DATEVasp
- Diktatdaten verbleiben ausschließlich in der Kanzlei
Weitere Funktionen
- Start vom DATEV Arbeitsplatz
- Diktieren mit sofortiger Erkennung im Diktierfenster, in Outlook oder Word
- Übertragen des Diktats mit einem Klick in die Zielanwendung oder zur weiteren Bearbeitung an die Assistenz
- Verknüpfung des Diktats mit Mandanteninformationen
- Verknüpfung des Diktats mit Akten-/Adressinformationen sowie Textvorlage bei DATEV Anwalt
- Fertiger Schriftsatz wird automatisch in der Dokumentenablage/DMS gespeichert
- Fachvokabular für Steuerberater und Rechtsanwälte
- Einfache und sofortige Erweiterung des Lexikons durch Korrektur
- Diktieren mit Diktiermikrofonen, mobilen Diktiergeräten und Smartphones
- Geringer Schulungsaufwand und sofortiger Start ohne Trainingsvorbereitung
Zum Partner
Das Unternehmen AdvoTools GmbH mit Sitz in Osnabrück wurde 1988 gegründet und ist seit Juli 2000 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
- Screenshots
- Videos
Schnittstellen
Schnittstelle
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Übersicht der Fachhandelspartner.
Bidirektionale Schnittstelle zum Austausch von Akten- und Mandanteninformationen, Zeitinformationen und Vorlagennutzung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller.
Preis
Ab 1.910 EUR zzgl. Softwarepflege 33,74 EUR (HighSpeech KI mit Spracherkennungsmodul).
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27001-Zertifikat für das Unternehmen AdvoTools GmbH liegt vor.
Link zum Zertifikat folgt.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.