-

Mit DATEV-SmartIT arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre DATEV-Software sowie ausgewählte Nicht-DATEV-Software inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 bereit – separiert von Ihrem Unternehmens- oder Verwaltungsnetzwerk.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit und stets aktuelle Software

    Die Basis von DATEV-SmartIT bildet das DATEV-Rechenzentrum in Deutschland, das seit Jahren nach ISO/IEC 27001 zertifiziert ist. Sie profitieren von einem hohen Viren-, Daten- und Zugriffsschutz sowie regelmäßiger Datensicherung. Die Prozesse und das interne Kontrollsystem werden einer regelmäßigen Bewertung nach ISAE 3402 Typ 2 unterzogen.
    Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie aktuelle Software, ohne selbst installieren zu müssen. DATEV kümmert sich um Updates, Wartungen und den Betriebs Ihres Servers im Rechenzentrum.

  • Effizient und modern arbeiten

    Mit DATEV-SmartIT haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff. Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Unternehmens- oder Verwaltungsprozesse sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater.

    Übrigens: Auch Ihre eigenen Microsoft-365-Lizenzen sind in DATEV-SmartIT nutzbar.

  • Interaktives Online-Serviceportal

    Das kostenfreie Serviceportal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und ermöglicht eine effiziente Administration Ihrer DATEV-SmartIT. Sie können zum Beispiel Ihre Nutzer selbst verwalten, Passwörter zurücksetzen oder anstehende Wartungen und Updates einsehen.

  • Einfach starten (und wechseln)

    Sie richten Ihren Zugang bequem mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten (inkl. Videos, Anleitungen und Hilfe-Bot) selbst ein – kostenfrei und schnell. Die Weiterempfehlungsquote für den Assistenten liegt bei über 90%.
    Für den Fall, dass Sie irgendwann gestiegene Anforderungen haben, für die DATEV-SmartIT nicht mehr ausreicht, wechseln Sie einfach und schnell in die nächstgrößere Lösung DATEVasp.

Digitales DATEV-Ökosystem - Drittanbieter-Lösungen nutzen

Sie haben die Möglichkeit, Software-Lösungen von Drittanbietern direkt in DATEV-SmartIT zu nutzen. So erweitern Sie Ihr Software-Portfolio im Rahmen des digitalen Ökosystems und können damit Workflows effizienter gestalten. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle in DATEV-SmartIT technisch lauffähigen Lösungen. Informieren Sie sich hier.

So einfach ist das Arbeiten mit DATEV-SmartIT

Leistungen

  • Basisplattform zur Nutzung von DATEV-Software sowie ausgewählten Lösungen, die nicht von DATEV kommen
  • Bis zu acht gleichzeitige Anwender (und bis zu 20 administrierte Anwender)
  • Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365 (kundeneigene Lizenzen)
  • Microsoft Exchange/ Microsoft Exchange online
  • 100 GB kostenfreies Datenspeichervolumen (optional erweiterbar)
  • 3-Tages-Sicherung Ihrer Daten (erweiterbar auf 30 Tage)
  • Plus weitere, zusätzlich buchbare Zusatzmodule

Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop. Eine Direktbestellung von DATEV-SmartIT über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte die auf dieser Seite genannten Kontaktmöglichkeiten.

3 Schritte zur Lösung DATEV-SmartIT

  1. Kontaktieren Sie uns

    Die verschiedenen, kostenfreien Kontaktmöglichkeiten finden Sie im rechten Fenster unter „Sie haben Interesse?“.

  2. Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen

    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.

  3. Sie richten DATEV-SmartIT selbst ein

    Ihren Zugang zu DATEV-SmartIT richten Sie ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein.

Produktinfo DATEV-SmartIT

  • Erschienen: 02.09.2025
  • Dateiname: Produktinfo DATEV SmartIT
  • Dateigröße: 588 KB
Datei herunterladen