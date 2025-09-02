Mit DATEV-SmartIT haben Sie flexibel Zugriff auf Ihre Daten, zeit- und ortsunabhängig. Dabei können Sie ihr Endgerät frei wählen, Sie benötigen lediglich Internetzugriff. Durch eine gemeinsame Daten-Bearbeitung entstehen effiziente Unternehmens- oder Verwaltungsprozesse sowie eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater.

Übrigens: Auch Ihre eigenen Microsoft-365-Lizenzen sind in DATEV-SmartIT nutzbar.