Produktnahe Beratungen
Der optimale Softwareeinsatz und die Anbindung von Schnittstellen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Ihre Kanzlei. Experten von DATEV beraten Sie zur Produktnutzung sowie zur Gestaltung der jeweiligen Prozesse.
Managementberatungen
Sie als Kanzlei stehen heute vor mehreren Herausforderungen: Neue technologische Anforderungen meistern, Prozesse effizient und digital gestalten und passende Preis- und Honorarstrategien finden. Gemeinsam mit den Experten von DATEV stellen Sie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft!