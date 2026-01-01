Strategie und Innovation
Die Weiterentwicklung Ihrer Kanzlei ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Wenn Sie unternehmerisch aktiv sind, möchten Sie natürlich wirtschaftlich wachsen und die Kanzlei in allen Bereichen zukunftsfähig machen.
Wir bieten Ihnen verschiedene Beratungsangebote an:
Kunde und Markt
Stärken Sie Ihre Marktposition und schaffen Sie eine zukunftsfähige Mandatsstruktur. Strategisches Arbeitgeber-Marketing und praxistaugliche Social-Media-Impulse machen Ihre Kanzlei sichtbar und attraktiv – für Mandanten wie für Fachkräfte.
Technologie und Prozesse
Schöpfen Sie alle technologischen Möglichkeiten aus und optimieren Sie Ihre Kanzleiprozesse. Ein klares Prozessmanagement und moderne Technolgien machen die Abläufe in Ihrer Kanzlei transparenter und effizienter. Unsere individuellen Beratungen unterstützen Sie dabei.
- Beratungspaket Digitalisierungsarchitekt
- Einstieg in das Prozessmanagement
- Kanzlei-IT optimieren und gestalten
- Erstellung und Individualisierung eines Löschkonzepts
Weitere Informationen:
Mitarbeiter und Kultur
Setzen Sie auf eine starke Unternehmenskultur und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Ihre Kanzlei nachhaltig erfolgreich zu führen. Mit der Management-Beratung erhalten Sie praxissnahe Impulse und fundierte Unterstützung in den zentralen Handlungsfeldern Arbeitgebermarketing, Mitarbeitergewinnung, Führung, Kanzleistrukturen, Mitarbeitergespräche, Vergütungsmanagement sowie Selbstmanagement.
