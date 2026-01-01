Sie suchen einen Datenschutzbeauftragten und möchten diese Aufgabe auslagern? Dann ist der Datenschutzbeauftragte von DATEV genau der Richtige für Sie.

Ihr persönlicher Datenschutzbeauftragter ist Teil eines DATEV-Teams, bestehend aus fachkundigen Diplom-Juristen und entsprechend zertifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeinsam mit Ihnen meistern wir die täglichen Herausforderungen der DSGVO.

Gerne unterstützen wir auch Ihre Mandanten.

Ihr DATEV Datenschutzbeauftragter

  • Langjährige Erfahrung

    Die DATEV-Expertinnen und Experten besitzen langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Datenschutzes.

  • Betreuung nach Maß

    Die Betreuung ist persönlich und flexibel - online oder vor Ort.

  • Jährliche Lagegespräche

    Die jährlichen Lagegespräche nutzen wir für den gemeinsamen Austausch, das Besprechen notwendiger Maßnahmen, das Überprüfen Ihrer Internetpräsenz und bei Bedarf für die Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

  • Dokumentations- und Informationspflichten schnell und einfach umgesetzt

    Mittels Vorlagen, beispielsweise zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und zum Löschkonzept, können Sie Ihre Dokumentations- und Informationspflichten schnell und einfach umsetzen.

  • Lernvideos für Sie und Ihre Mitarbeitenden

    Wir unterstützen Sie mit Lernvideos zu aktuellen Themen und der verpflichtenden jährlichen Mitarbeiterunterweisung – ohne zusätzliche Kosten. So bleiben Sie und Ihre Mitarbeitenden immer up to date.

Frau im Büro vor dem Laptop

Kontaktformular

Sie möchten mehr zum Thema Datenschutz wissen? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Weitere Unterstützungsangebote

Sie suchen keinen Datenschutzbeauftragten, wünschen aber Unterstützung für die Umsetzung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften?

Wir helfen Ihnen beim Erstellen eines Löschkonzepts, beim Verbessern des Datenschutzniveaus Ihrer Website und bei vielem mehr. Schauen Sie gerne bei unseren weiteren Unterstützungsangeboten vorbei.

Mehr erfahren