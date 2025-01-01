Mandatsstruktur optimieren
- Ideal-Mandat definieren
- Scoring-Modell zur Analyse des Mandantenstamms entwickeln
- Betreuungsstrategien und Konsequenzen festlegen
Die zwei Halbtagesberatungen online finden im Abstand von vier Wochen statt. Dazwischen entwickelt DATEV-Consulting für den Kunden ein individuelles Scoring-Modell in Microsoft Excel, welches der Kunde ergänzen kann. Diese Hilfe kann er für sich selbst verwenden. Den Abschluss des Projektzeitraums bildet ein 30-minütiges Review-Telefonat nach acht Wochen.
Beschreibung
Ihre Arbeitstage werden immer länger und in Ihrer Kanzlei öffnet sich eine Baustelle nach der anderen? Eine optimierte Mandatsstruktur hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten – denn ein ungesteuert gewachsener Mandantenstamm gleicht einem wildwuchernden Garten und bindet Kräfte, die Sie woanders brauchen.
Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, welche Ihrer Mandanten besonders gut zu Ihrer Kanzleiausrichtung passen. Dazu werden anhand eines Scoring-Modells quantitative und qualitative Faktoren betrachtet. Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Betreuungsstrategien, wie unterschiedliche Service-Levels, die Intensivierung der Zusammenarbeit bis hin zur risikoarmen Mandatsniederlegung. Bereits nach acht Wochen spüren Sie eine zeitliche Entlastung.
Mögliche Beratungsthemen
Phase 1: Typologisieren
Eigene Belastungssituation reflektieren
Ideal-Mandat definieren
Scoring-Parameter festlegen
Phase 2: Testen
Scoring-Modell entwickeln
Daten sammeln
Bewertungsmechanismen prüfen
Phase 3: Planen
Betreuungsstrategien definieren
Vorgehensweise festlegen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Voraussetzung
DATEV Eigenorganisation classic oder DATEV Eigenorganisation comfort
