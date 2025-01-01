Art.-Nr. 71973 | Beratungspaket

Mandatsstruktur optimieren

Optimieren Sie Ihre Mandatsstruktur und entscheiden Sie fundiert über Betreuungsstrategien und Mandatsniederlegungen.
  • Ideal-Mandat definieren
  • Scoring-Modell zur Analyse des Mandantenstamms entwickeln
  • Betreuungsstrategien und Konsequenzen festlegen
Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Beratungspaket
Dauer 2 x 0,5 Tage

Hinweis

Die zwei Halbtagesberatungen online finden im Abstand von vier Wochen statt. Dazwischen entwickelt DATEV-Consulting für den Kunden ein individuelles Scoring-Modell in Microsoft Excel, welches der Kunde ergänzen kann. Diese Hilfe kann er für sich selbst verwenden. Den Abschluss des Projektzeitraums bildet ein 30-minütiges Review-Telefonat nach acht Wochen.

Inhalte

Beschreibung

Ihre Arbeitstage werden immer länger und in Ihrer Kanzlei öffnet sich eine Baustelle nach der anderen? Eine optimierte Mandatsstruktur hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten – denn ein ungesteuert gewachsener Mandantenstamm gleicht einem wildwuchernden Garten und bindet Kräfte, die Sie woanders brauchen.

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, welche Ihrer Mandanten besonders gut zu Ihrer Kanzleiausrichtung passen. Dazu werden anhand eines Scoring-Modells quantitative und qualitative Faktoren betrachtet. Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Betreuungsstrategien, wie unterschiedliche Service-Levels, die Intensivierung der Zusammenarbeit bis hin zur risikoarmen Mandatsniederlegung. Bereits nach acht Wochen spüren Sie eine zeitliche Entlastung.

Mögliche Beratungsthemen

  • Phase 1: Typologisieren

    • Eigene Belastungssituation reflektieren

    • Ideal-Mandat definieren

    • Scoring-Parameter festlegen

  • Phase 2: Testen

    • Scoring-Modell entwickeln

    • Daten sammeln

    • Bewertungsmechanismen prüfen

  • Phase 3: Planen

    • Betreuungsstrategien definieren

    • Vorgehensweise festlegen

Details

Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

Voraussetzung
DATEV Eigenorganisation classic oder DATEV Eigenorganisation comfort

Beitrag zum Thema

Mandatsstruktur optimieren: Weniger Aufwand, mehr Kanzleierfolg – DATEV magazin

Kundenstimmen

Die DATEV hat uns in einer schwierigen und stressigen Zeit sehr gut beraten. Wir haben klar herausgearbeitet, welche Mandanten zu uns passen und welche Mandanten wir in Zukunft betreuen wollen und können.

Sebastian Hemsing
Steuerberater, Hemsing & Partner mbH

