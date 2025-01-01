Mandatsstruktur optimieren

Ihre Arbeitstage werden immer länger und in Ihrer Kanzlei öffnet sich eine Baustelle nach der anderen? Eine optimierte Mandatsstruktur hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten – denn ein ungesteuert gewachsener Mandantenstamm gleicht einem wildwuchernden Garten und bindet Kräfte, die Sie woanders brauchen.

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir, welche Ihrer Mandanten besonders gut zu Ihrer Kanzleiausrichtung passen. Dazu werden anhand eines Scoring-Modells quantitative und qualitative Faktoren betrachtet. Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen sinnvolle Betreuungsstrategien, wie unterschiedliche Service-Levels, die Intensivierung der Zusammenarbeit bis hin zur risikoarmen Mandatsniederlegung. Bereits nach acht Wochen spüren Sie eine zeitliche Entlastung.