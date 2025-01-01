Honorarpotenziale in der Kanzlei bleiben oft ungenutzt. Mit der DATEV Honorar-Beratung unterstützen wir Sie, diese zu entdecken und in eine erfolgreiche Honorarstrategie zu überführen.

Bei der DATEV Honorar-Beratung wird die gegenwärtige Situation in Ihrer Kanzlei anhand der Rechnungen und Zeiten in Eigenorganisation classic/comfort automatisch ermittelt. Unsere erfahrenen Consultants erkennen ungenutzte Potenziale und bereiten die Ergebnisse für Sie auf. Dabei werden Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen der Honorarstellung betrachtet und Impulse für eine erfolgreiche Honorarstrategie in Ihrer Kanzlei gesetzt. Abschließend werden die notwendigen Maßnahmen dokumentiert und für Sie als Leitfaden zur optimalen Honorargestaltung aufbereitet.