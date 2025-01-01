Art.-Nr. 71880 | Halbtagsberatung online

Honorar-Beratung

Mit der DATEV Honorar-Beratung ermitteln wir die Honorarpotenziale Ihrer Kanzlei und geben Ihnen Impulse für Ihre zukünftige Honorarstrategie.
  • Honorarpotenziale erkennen und realisieren
  • Honorarstellung in der Praxis
  • Honorarstrategie entwickeln
Preis- und Lieferinformationen
Kostenloses Infogespräch

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Halbtagesberatung online
Dauer Dauer ca. 0,5 Tage zzgl. Ist-Analyse und Review

Video

Die perfekte Kanzlei?! Honorarpolitik

Inhalte

Beschreibung

Honorarpotenziale in der Kanzlei bleiben oft ungenutzt. Mit der DATEV Honorar-Beratung unterstützen wir Sie, diese zu entdecken und in eine erfolgreiche Honorarstrategie zu überführen.

Bei der DATEV Honorar-Beratung wird die gegenwärtige Situation in Ihrer Kanzlei anhand der Rechnungen und Zeiten in Eigenorganisation classic/comfort automatisch ermittelt. Unsere erfahrenen Consultants erkennen ungenutzte Potenziale und bereiten die Ergebnisse für Sie auf. Dabei werden Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen der Honorarstellung betrachtet und Impulse für eine erfolgreiche Honorarstrategie in Ihrer Kanzlei gesetzt. Abschließend werden die notwendigen Maßnahmen dokumentiert und für Sie als Leitfaden zur optimalen Honorargestaltung aufbereitet.

Details

Schritt 1: Vorbereitung der Datenbasis (ca. 2 Stunden Online-Termin)

  • Datenabzug per Fernbetreuung

  • Die Daten werden zur Vertragserfüllung in einem sicheren, geschlossenen System gespeichert und anschließend gelöscht

Schritt 2: Ist-Analyse und Vorbereitung Honorarstrategie-Beratung

  • Analyse der Stammdaten, der Zeiterfassung und der Abrechnungssystematik auf Basis von Daten aus DATEV Eigenorganisation

  • Ermittlung der ungenutzten Honorarpotenziale

Schritt 3: Honorarstrategie-Beratung (ca. 3 Stunden Online-Termin)

  • Vorstellung der Ergebnisse des Honorar-Checks

  • Impulse zur Entwicklung der zukünftigen Honorarstrategie

  • Aktuelle Entwicklungen zum Thema Honorar und Vergütung

  • Honorarstellung in der Praxis (Best-Practice-Beispiele)

  • Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Honorarstrategie

  • Bereitstellung von Dokumentation und Handout

Schritt 4

  • Status quo der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen

  • Ggf. weitere Schritte

Kundenstimmen

Diese Dienstleistung von der DATEV eG zu buchen hat sich im Nachhinein als unsere beste unternehmerische Entscheidung der letzten 10 Jahre herausgestellt. Allein mit einer einzigen Maßnahme konnten wir unseren monatlichen Umsatz um ca. 8.000 Euro steigern. Das von DATEV ermittelte Gesamtvolumen möglicher Honorarverbesserungen beläuft sich auf etwas mehr als 15 % unseres Jahresumsatzes. Ein Drittel davon haben wir bereits nach wenigen Wochen auf den Weg gebracht. Wir können die Inanspruchnahme dieser Zusatzleistung der DATEV eG nur jedem Berufskollegen empfehlen.

Ralf Burggraf
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Burggraf StB GmbH

Preise

