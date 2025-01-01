Honorar-Beratung
- Honorarpotenziale erkennen und realisieren
- Honorarstellung in der Praxis
- Honorarstrategie entwickeln
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Honorarpotenziale in der Kanzlei bleiben oft ungenutzt. Mit der DATEV Honorar-Beratung unterstützen wir Sie, diese zu entdecken und in eine erfolgreiche Honorarstrategie zu überführen.
Bei der DATEV Honorar-Beratung wird die gegenwärtige Situation in Ihrer Kanzlei anhand der Rechnungen und Zeiten in Eigenorganisation classic/comfort automatisch ermittelt. Unsere erfahrenen Consultants erkennen ungenutzte Potenziale und bereiten die Ergebnisse für Sie auf. Dabei werden Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen der Honorarstellung betrachtet und Impulse für eine erfolgreiche Honorarstrategie in Ihrer Kanzlei gesetzt. Abschließend werden die notwendigen Maßnahmen dokumentiert und für Sie als Leitfaden zur optimalen Honorargestaltung aufbereitet.
Details
Schritt 1: Vorbereitung der Datenbasis (ca. 2 Stunden Online-Termin)
-
Datenabzug per Fernbetreuung
-
Die Daten werden zur Vertragserfüllung in einem sicheren, geschlossenen System gespeichert und anschließend gelöscht
Schritt 2: Ist-Analyse und Vorbereitung Honorarstrategie-Beratung
-
Analyse der Stammdaten, der Zeiterfassung und der Abrechnungssystematik auf Basis von Daten aus DATEV Eigenorganisation
-
Ermittlung der ungenutzten Honorarpotenziale
Schritt 3: Honorarstrategie-Beratung (ca. 3 Stunden Online-Termin)
-
Vorstellung der Ergebnisse des Honorar-Checks
-
Impulse zur Entwicklung der zukünftigen Honorarstrategie
-
Aktuelle Entwicklungen zum Thema Honorar und Vergütung
-
Honorarstellung in der Praxis (Best-Practice-Beispiele)
-
Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Honorarstrategie
-
Bereitstellung von Dokumentation und Handout
Schritt 4
-
Status quo der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
-
Ggf. weitere Schritte