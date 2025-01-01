Wir sind sehr zufrieden, im Bereich Druckdienstleistungen mit der DATEV als regionalem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Bei Veränderung und Erweiterung genutzter Dienste stehen wir in direktem Kontakt mit kompetenten Ansprechpersonen, die uns bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen unterstützen und ihre Kompetenz zu unserem Vorteil einbringen. Wir erleben die DATEV täglich als zuverlässigen und leistungsfähigen Partner, den wir gerne weiterempfehlen. Stadt Nürnberg Amt für Informationstechnologie Stadt Nürnberg Amt für Informationstechnologie