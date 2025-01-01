Das DATEV Digital & Print Solution Center unterstützt Sie in allen Belangen der Kunden- und Mitarbeiterkommunikation. Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot an Digital- und Printlösungen, die höchsten Vertraulichkeitsstandards entsprechen.

Ihre Vorteile

  • Durchgängige Prozesse in der Verwaltung

    Egal, ob es sich um Ablesekarten, Bescheide oder Haushaltspläne handelt – Sie erfassen und generieren alle relevanten Daten in der Anwendung. Nach der erfolgreichen Erstellung Ihrer Dokumente stoßen Sie die sichere Abwicklung von Druck, Kuvertierung und Versand über das DATEV Digital & Print Solution Center direkt in der Anwendung an.

  • Verlässliche Prozesskette

    DATEV bietet Ihnen eine durchgängige und verlässliche Prozesskette: von der sicheren Übermittlung und Überprüfung der Daten über hochwertigen Digitaldruck und präzise Nach- und Weiterverarbeitung bis hin zum termingerechten Versand und der zuverlässigen Postausgangs-Dokumentation. Auch die vertrauliche Vernichtung der auftragsbezogenen Daten ist Teil des Services.

  • Zeitsparende Abläufe

    Wenn Sie den Versand von physischen Dokumenten an DATEV auslagern, sparen Sie wertvolle Zeit und profitieren von den neuesten Technologien. So können Sie sich wieder voll und ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

  • Höchster Datenschutz

    Ein durchgängiges Konzept mit datentechnischen Sicherheitseinrichtungen, Systemen zur Virenprüfung, einer sicheren Datenübertragung, Zugangsregelungen sowie einer Kontrolle der Ausgänge und der Sendungsübergabe schützt Ihre sensiblen Datenbestände jederzeit vor unberechtigtem Zugriff.

  • Firmen oder Kanzleilogo

    Wir sind sehr zufrieden, im Bereich Druckdienstleistungen mit der DATEV als regionalem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Bei Veränderung und Erweiterung genutzter Dienste stehen wir in direktem Kontakt mit kompetenten Ansprechpersonen, die uns bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen unterstützen und ihre Kompetenz zu unserem Vorteil einbringen. Wir erleben die DATEV täglich als zuverlässigen und leistungsfähigen Partner, den wir gerne weiterempfehlen.

    Stadt Nürnberg Amt für Informationstechnologie