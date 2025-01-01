Kommunale Abgabe - Wasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess.

Die Wasserbescheide können vor Ort oder im Rechenzentrum erstellt und versandt werden - auf Wunsch auch direkt an den Bürger oder die Institution.