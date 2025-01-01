Art.-Nr. 98880 |
Software
Art.-Nr. 98875 |
Software
Art.-Nr. 98905 |
Software
Art.-Nr. 98910 |
Software
Art.-Nr. 98980 |
Software

Kommunale Abgabe - Wasser

Kommunale Abgabe - Wasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess.
  • Abrechnung aller Steuern, Gebühren und Beiträge
  • Direkter Zugriff auf die Offenen Posten aus dem Rechnungswesen (Bürgerkonto)
  • Erstellung von Erst- sowie Änderungsbescheiden
Monatlich
ab 109,78 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Kommunale Abgabe - Wasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess.

Die Wasserbescheide können vor Ort oder im Rechenzentrum erstellt und versandt werden - auf Wunsch auch direkt an den Bürger oder die Institution.

Leistungen

  • Zentrale Pflege der Bürgerdaten inklusive Zahlweise und Synchronisation mit dem Kassenverfahren

  • Erfassung und Verwaltung der wasserrelevanten Stamm- und Bewegungsdaten sowie der Durchführung des Änderungsdienstes

  • Berechnung der Wasser-Abgabenschuld des Bürgers

  • Erstellung, Archivierung und Druck der Bescheide vor Ort bzw. im Rechenzentrum

  • Übergabe und Abgleich der Erst- und Änderungssollstellung in das Kassenverfahren

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 98875 | Software

Kommunale Abgabe - Wasser

Kommunale Abgabe - Wasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess.
Monatlich
ab 109,78 €
Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

Musterauswertungen | Art.-Nr. 19711

Musterauswertung DATEVkommunal
Software | Art.-Nr. 50039

Zusatzmodul Korrespondenz