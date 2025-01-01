Kommunale Abgabe - Wasser
- Abrechnung aller Steuern, Gebühren und Beiträge
- Direkter Zugriff auf die Offenen Posten aus dem Rechnungswesen (Bürgerkonto)
- Erstellung von Erst- sowie Änderungsbescheiden
Inhalte
Beschreibung
Kommunale Abgabe - Wasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess.
Die Wasserbescheide können vor Ort oder im Rechenzentrum erstellt und versandt werden - auf Wunsch auch direkt an den Bürger oder die Institution.
Leistungen
-
Zentrale Pflege der Bürgerdaten inklusive Zahlweise und Synchronisation mit dem Kassenverfahren
-
Erfassung und Verwaltung der wasserrelevanten Stamm- und Bewegungsdaten sowie der Durchführung des Änderungsdienstes
-
Berechnung der Wasser-Abgabenschuld des Bürgers
-
Erstellung, Archivierung und Druck der Bescheide vor Ort bzw. im Rechenzentrum
-
Übergabe und Abgleich der Erst- und Änderungssollstellung in das Kassenverfahren
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.