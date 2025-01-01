Kommunale Abgabe - Niederschlagswasser
Für die Abgabeart Niederschlagswasser können Sie Vorauszahlungs- und Abrechnungsversionen anlegen. Dazu steht eine spezielle Komponente zur Verfügung.
- Flexible Definition der Versiegelungsarten
- Automatische Ermittlung der tatsächlichen versiegelten Fläche
- Berechnung von Flächenreduzierungen mittels Berechnungsformeln
MonatlichPreis- und Lieferinformationen
ab 109,78 €
Inhalte
Beschreibung
Mit der Abgabenart Niederschlagswasser können alle anfallenden Tätigkeiten der Niederschlagswasserabrechnung erledigt werden. Von der Definition der Versiegelungsarten über die Berechnung von Flächenreduzierungen bis zur Ermittlungen von überbauten und befestigten Grundstücksflächen.
Leistungen
Ermittlung überbauter und befestigter Grundstücksflächen
Ausgabe zugehöriger Rechenwege auf dem Bescheid
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Informationen
Preise
Art.-Nr. 98905 | Software
