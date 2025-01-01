Art.-Nr. 98880 |
Kommunale Abgabe - Niederschlagswasser

Für die Abgabeart Niederschlagswasser können Sie Vorauszahlungs- und Abrechnungsversionen anlegen. Dazu steht eine spezielle Komponente zur Verfügung.
  • Flexible Definition der Versiegelungsarten
  • Automatische Ermittlung der tatsächlichen versiegelten Fläche
  • Berechnung von Flächenreduzierungen mittels Berechnungsformeln
Monatlich
ab 109,78 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Mit der Abgabenart Niederschlagswasser können alle anfallenden Tätigkeiten der Niederschlagswasserabrechnung erledigt werden. Von der Definition der Versiegelungsarten über die Berechnung von Flächenreduzierungen bis zur Ermittlungen von überbauten und befestigten Grundstücksflächen.

Leistungen

  • Ermittlung überbauter und befestigter Grundstücksflächen

  • Ausgabe zugehöriger Rechenwege auf dem Bescheid

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

