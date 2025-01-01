Kommunale Abgabe – Wärmeversorgung ermöglicht die Abrechnung der Wärmelieferung an Bürger und Unternehmen nach den Vorgaben der Fernwärmeverordnung (FFVAV).

Die Abrechnung und Verbrauchsinformationen können vor Ort oder im Rechenzentrum sowie per E-Mail erstellt und versandt werden. Die Übergabe aller Forderungen und Erlöse an das Rechnungswesen erfolgt in einem durchgängigen, automatisierten Prozess.

Das Onlinemodul zur Wärmeversorgung, über welches Sie die monatlichen Verbrauchsinformation für die Endverbraucher erstellen, ist im Preis des Moduls Kommunale Abgabe Wärmeversorgung enthalten.