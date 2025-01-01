Kommunale Abgabe Wärmeversorgung
- Abrechnung der Wärmeversorgung
- Zustellung der Verbrauchsinformationen
- Zählerverwaltung und Import der Verbräuche
- Automatisierte Übergabe der Forderungen und Erlöse ans Rechnungswesen
Inhalte
Beschreibung
Kommunale Abgabe – Wärmeversorgung ermöglicht die Abrechnung der Wärmelieferung an Bürger und Unternehmen nach den Vorgaben der Fernwärmeverordnung (FFVAV).
Die Abrechnung und Verbrauchsinformationen können vor Ort oder im Rechenzentrum sowie per E-Mail erstellt und versandt werden. Die Übergabe aller Forderungen und Erlöse an das Rechnungswesen erfolgt in einem durchgängigen, automatisierten Prozess.
Das Onlinemodul zur Wärmeversorgung, über welches Sie die monatlichen Verbrauchsinformation für die Endverbraucher erstellen, ist im Preis des Moduls Kommunale Abgabe Wärmeversorgung enthalten.
Leistungen
-
Erfassung und Verwaltung der abrechnungsrelevanten Stamm- und Bewegungsdaten sowie die Durchführung von Vorauszahlungs- und Abrechnungskorrekturen
-
Zentrale Pflege der Bürgerdaten inklusive Zahlweisen und Synchronisation mit dem Rechnungswesen.
-
Zählerverwaltung und automatisierter Import der Verbräuche
-
Auswertungen und Statistiken zu Zählern und Verbräuchen
-
Erstellung, Archivierung und Druck der Abrechnungen und Verbrauchsinformationen vor Ort oder im Rechenzentrum
-
Automatisierte Übergabe und Abgleich der Forderungen und Erlöse in das Rechnungswesen
-
Automatische Erlösabgrenzung des Vorjahresverbrauches
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.