Kommunale Abgabe - Abwasser
- Abrechnung aller Steuern, Gebühren und Beiträge
- Direkter Zugriff auf die Offenen Posten aus dem Rechnungswesen (Bürgerkonto)
- Erstellung von Erst- sowie Änderungsbescheiden
Inhalte
Beschreibung
Kommunale Abgabe - Abwasser verbindet die Veranlagung der Bürger und Institutionen mit dem Rechnungswesen in kommunalen Unternehmen zu einem durchgängigen Prozess. Zusätzlich können die Abwasserbescheide vor Ort oder im Rechenzentrum erstellt und versandt werden - auf Wunsch auch direkt an den Bürger bzw. die Institution.
Leistungen
-
Zentrale Pflege der Bürgerdaten, inklusive Zahlweise und Synchronisation mit dem Kassenverfahren
-
Erfassung und Verwaltung der abwasserrelevanten Stamm- und Bewegungsdaten sowie der Durchführung des Änderungsdienstes
-
Berechnung der Abwasser-Abgabenschuld des Bürgers
-
Erstellung, Archivierung und Druck der Bescheide vor Ort bzw. im Rechenzentrum
-
Übergabe und Abgleich der Erst- und Änderungssollstellung in das Kassenverfahren
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.