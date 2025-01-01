Ihre Vorteile
Die DATEV-Marktplatz Partner bieten Ihnen mit Ihren Software-Lösungen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Prozesse rund um Ihre Personalarbeit zu verbessern. Egal, ob Sie ein System zur Zeiterfassung für Ihre Beschäftigten, eine Software rund um das Thema Personalverwaltung, ein ERP-System oder branchenspezifische Software suchen.
Die Schnittstellen in den Software-Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner bieten Ihnen die Möglichkeit, die dort vorhandenen Daten und Dokumente auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu verwenden und an Ihre Steuerkanzlei zu übermitteln. Eine Übersicht der DATEV-Marktplatz Partner und deren Angebot finden Sie auf dem DATEV-Marktplatz.
Die DATEV-Marktplatz Partner stellen entweder API- und/oder ASCII-Schnittstellen zur Verfügung, um die Daten aus der Partner-Software an Ihre Steuerkanzlei zu übermitteln.
Geprüfte Schnittstellen für die vorgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
ASCII-Schnittstelle
Ermöglicht Daten im Dateiformat .txt oder.csv von Ihrem System in die Lohnsoftware Ihrer Steuerkanzlei einzuspielen. Die Datei wird dabei über E-Mail oder ein anderes Speichermedium übertragen.
DATEV Lohnimportdatenservice
Der DATEV Lohnimportdatenservice ist eine API-Schnittstelle, über die Sie Daten z. B. aus einem Zeiterfassungs- oder Personalmanagement-System direkt an Ihre Steuerkanzlei übertragen können. Die Steuerkanzlei kann die Daten in Ihre DATEV-Lohnsoftware übernehmen. Die Übertragung läuft über die DATEV-Cloud und sorgt somit für höchste Sicherheit der sensiblen Lohn- oder Personaldaten. Voraussetzung zur Nutzung der Schnittstelle ist, dass Ihre Steuerkanzlei eine DATEV-Lohnsoftware im Einsatz hat und der DATEV-Marktplatz Partner die Schnittstelle umgesetzt hat.
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Personaldaten, Mandantendaten und Bewegungsdaten zwischen der DATEV-Lohnsoftware und einem vorgelagerten Drittsystem (z.B. HR-System) automatisiert und bidirektional ausgetauscht werden.
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft bietet eine einfache Möglichkeit, eine große Menge an Dokumenten über eine Partnerlösung an die in DATEV Personal integrierte Personalakte zu übermitteln. Diese Dokumente können von der Kanzlei weiterbearbeitet werden. Die übermittelten digitalisierten Dokumente (z. B. Arbeitsverträge, Zeitnachweise, Immatrikulationsbescheinigungen) werden in der Personalakte GoBD-konform archiviert.
Geprüfte Schnittstellen für die nachgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Der DATEV Lohnauswertungsdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Mitarbeiterauswertungen wie die Brutto/Netto-Abrechnung, aber auch Auswertungen, die Sie von Ihrer Steuerkanzlei erhalten, in Ihre Drittanbieter-Systemlandschaft übertragen werden. Die Übertragung der Daten läuft über die DATEV-Cloud und sorgt somit für höchste Sicherheit der sensiblen Lohn- oder Personaldaten. Voraussetzung zur Nutzung der Schnittstelle ist, dass Ihre Steuerkanzlei eine DATEV-Lohnsoftware im Einsatz hat und der DATEV-Marktplatz Partner die Schnittstelle umgesetzt hat.
DATEV Lohnergebnisdatenservice
Der DATEV Lohnergebnisdatenservice ist eine API-Schnittstelle, die dafür sorgt, dass Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung, des Lohnkontos und dem Lohnjournal aus der DATEV-Lohnsoftware in ein Drittsystem automatisiert übermittelt werden.
Den passenden DATEV-Datenservice finden, bestellen und einrichten
Datenservices suchen und finden
Prüfen Sie, ob es sich bei ihre Drittanbieter-Software um einen DATEV-Marktplatz Partner handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.
Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen des DATEV-Marktplatz Partners und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung des passenden DATEV-Datenservice.
Bestellen und Einrichten
Möglichkeit 1: Setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, der den Datenservice für Sie bestellt. Für die Einrichtung stehen Ihnen detaillierte Anleitungen zur Verfügung.
Möglichkeit 2: Beim Einrichten Ihres DATEV-Datenservice unterstützt Sie bei Bedarf gerne das Team DATEV-Partner-Onboarding.
Daten holen und verarbeiten
Übernehmen Sie relevante Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung und übermitteln Sie diese aus Ihren DATEV-Anwendungen an angebundene Drittlösungen.
Kein Treffer im DATEV-Marktplatz? Kein Problem!
Softwarehersteller fragen
Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.
Wenden Sie sich an uns
Falls der Softwarehersteller keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Häufige Fragen unserer Kunden
Was ist vor der Bestellung zu beachten?
Bevor Sie Software eines DATEV-Marktplatz Partners bestellen, wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Steuerberater oder Ihre DATEV-Steuerberaterin.
Gemeinsam können Sie neue Prozesse in der Zusammenarbeit festlegen und die passende Lösung der DATEV-Marktplatz Partner auswählen.
Die Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner können Sie anschließend gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei über den DATEV-Marktplatz bestellen.
Was kostet Software von DATEV-Marktplatz Partnern?
Fragen zu Preisen und weitere Informationen zu den Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner kann Ihnen der jeweilige Partner beantworten.
Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung der genannten Datenservices?
Die Schnittstellen können nur in Verbindung mit einer DATEV-Lohnsoftware und einem DATEV-Marktplatz Partner verwendet werden.
Voraussetzung für den DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft ist ein bestehender Vertrag zu DATEV Personal.
Binden Sie Ihre Kanzlei bei der Produktentscheidung mit ein.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei? Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV.
Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!