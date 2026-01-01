Der Weg in die Cloud erfolgt bei DATEV bewusst schrittweise über einen hybriden Ansatz: Bestehende On-Premises-Lösungen und cloudbasierte Funktionen greifen ineinander und ermöglichen einen stabilen Kanzleibetrieb während der Transformation. Dabei werden keine vollständig neuen Systeme aufgebaut, sondern bewährte Funktionalitäten aus DATEV Anwalt sukzessive in die Cloud überführt und dort weiterentwickelt. Für Anwenderinnen und Anwender in der Kanzlei bedeutet das: vertraute Arbeitsweisen bleiben erhalten, während Prozesse im Hintergrund zunehmend digital, vernetzt und ortsunabhängig funktionieren – ohne Systembrüche und ohne zusätzlichen Umstellungsaufwand.