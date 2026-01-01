Die Zukunft beginnt jetzt
Der Weg in die Cloud erfolgt bei DATEV bewusst schrittweise über einen hybriden Ansatz: Bestehende On-Premises-Lösungen und cloudbasierte Funktionen greifen ineinander und ermöglichen einen stabilen Kanzleibetrieb während der Transformation. Dabei werden keine vollständig neuen Systeme aufgebaut, sondern bewährte Funktionalitäten aus DATEV Anwalt sukzessive in die Cloud überführt und dort weiterentwickelt. Für Anwenderinnen und Anwender in der Kanzlei bedeutet das: vertraute Arbeitsweisen bleiben erhalten, während Prozesse im Hintergrund zunehmend digital, vernetzt und ortsunabhängig funktionieren – ohne Systembrüche und ohne zusätzlichen Umstellungsaufwand.
Die hybride Welt: Stetiger Mehrwert
In der Hybridphase entwickeln wir bestehende Lösungen gezielt weiter, indem Funktionalitäten aus DATEV Anwalt schrittweise in die Cloud überführt werden. Das bedeutet: Arbeitsabläufe bleiben vertraut, werden aber kontinuierlich effizienter, besser vernetzt und zunehmend ortsunabhängig nutzbar – ohne Brüche im laufenden Betrieb.
Die Cloud ist das Ziel
Die Hybridphase ist nicht das Ziel - das Ziel sind durchgängige Prozesse in der Cloud. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und fokussieren uns auf ihre zentralen Tätigkeitsfelder. Für einen stabilen, performanten und zukunftsfähigen Betrieb unserer Cloud-Anwendungen arbeiten wir am Aufbau unseres sogenannten Cloud-native Rechenzentrums.
Hochwertige On-Premises-Lösungen
Auf dem Weg in die Cloud bleiben unsere On-Premises-Produkte stets aktuell, in diesem Portfolio werden aber keine großen Funktionalitäten mehr hinzugefügt. Technologische Lauffähigkeit sowie gesetzliche Aktualität sind jederzeit gewährleistet.
Daten in sicheren Händen
Datenschutz und Datensicherheit werden weiterhin für uns höchste Priorität haben. Wir sind und bleiben der Auftragsdatenverarbeiter für unsere Mitglieder. Sowohl datenschutz- als auch berufsrechtliche Fragen werden wir im Cloud-Kontext im Sinne unserer Kunden lösen. Ein professioneller und verlässlicher Anbieter wie DATEV kann in seinen Strukturen ein deutlich höheres Maß an Sicherheit implementieren, als es mittleren Kanzleien oder kleinen Unternehmen mit ihrer Infrastruktur möglich ist. Daher ist ein Umstieg in die Cloud der Sicherheit sogar zuträglich.
Unser Ziel immer im Blick
Auf dem Weg in die Cloud begleiten wir unsere Mitglieder und Kunden. Ihnen dabei stetig Mehrwert zu bieten, hat für uns höchste Priorität. Mit ihrem Feedback und durch kontinuierliche Updates und Erweiterungen optimieren wir unsere Produkte stetig weiter. So stellen wir sicher, dass wir unsere Mitglieder und Kunden heute und in Zukunft optimal bei ihrer Arbeit unterstützen.