Start mit DATEV Anwalt Digitalpaket

Mit dem DATEV Anwalt Digitalpaket arbeiten Sie von Anfang an mit der modernsten IT-Plattform aus dem Hause DATEV.

Exklusiv für die Kundinnen und Kunden des "DATEV Anwalt Startpaket classic" und des "DATEV Anwalt Startpaket comfort" wird ein Digitalpaket angeboten.