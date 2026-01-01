Komponenten und Leistungen im DATEV Anwalt Digitalpaket
DATEV-SmartIT inkl. Microsoft ® Office
Mit DATEV-SmartIT greifen Sie online und ortsunabhängig auf Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum zu. Das heißt, Sie nutzen über eine standardisierte Cloud-Plattform die von Ihnen eingesetzten DATEV-Programme sowie Microsoft Office.
DATEV SmartIT Exchange-Modul
Mit dem Modul für Microsoft® Exchange können weitere Funktionen von Microsoft Office Outlook genutzt werden.
DATEV SmartIT Hosting DMS
(Optional zu den gleichen Konditionen buchbar - passend zum Startpaket comfort): Mit dem Modul Hosting DMS kann DATEV DMS in der DATEV-SmartIT genutzt werden.