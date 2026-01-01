Komponenten und Leistungen im DATEV Anwalt Digitalpaket

DATEV-SmartIT inkl. Microsoft ® Office

Mit DATEV-SmartIT greifen Sie online und ortsunabhängig auf Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum zu. Das heißt, Sie nutzen über eine standardisierte Cloud-Plattform die von Ihnen eingesetzten DATEV-Programme sowie Microsoft Office.

DATEV SmartIT Exchange-Modul

Mit dem Modul für Microsoft® Exchange können weitere Funktionen von Microsoft Office Outlook genutzt werden.

DATEV SmartIT Hosting DMS

(Optional zu den gleichen Konditionen buchbar - passend zum Startpaket comfort): Mit dem Modul Hosting DMS kann DATEV DMS in der DATEV-SmartIT genutzt werden.

Vorteile des DATEV Anwalt Digitalpakets

  • Digitaler Start

    Mit dem DATEV Anwalt Digitalpaket als Ergänzung zu "DATEV Anwalt Startpaket classic" und "DATEV Anwalt Startpaket comfort" starten Sie direkt mit den wichtigsten DATEV-Lösungen für die Nutzung der DATEV Software ortsunabhängig aus der Cloud: DATEV Smart-IT.

  • Attraktives Angebot

    Mit dem DATEV Anwalt Digitalpaket erhalten Sie 50% Neukundenrabatt auf die Lösungen: SmartIT, SmartIT-Office-Paket, SmartIT Exchange-Modul und SmartIT Hosting DMS.