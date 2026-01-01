Die DATEV Wissensplattform dient als zentrale Anlaufstelle für Ihre Recherchen in LEXinform classic bzw. LEXinform comfort sowie in den Abonnements unserer externen Partner. Sobald Sie die Partnerdatenbanken mit der DATEV Wissensplattform verknüpft haben, werden bei jeder Suche automatisch sowohl LEXinform als auch die Inhalte der Partner berücksichtigt – mehrfaches Anmelden entfällt vollständig.

Die Plattform steht allen DATEV-Kunden kostenlos zur Verfügung. Für die Verknüpfung externer Partnerkonten und die übergreifende Suche benötigen Sie lediglich ein LEXinform comfort- oder classic-Abonnement.