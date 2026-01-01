Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Übergreifende Suche

    Mit nur einer Suchanfrage erhalten Sie Ergebnisse aus LEXinform sowie aus den Datenbanken unserer Partner. So sparen Sie Zeit und gelangen schneller zu den passenden Informationen. 

  • Effizient im Arbeitsalltag

    Keine mehrfachen Logins, keine Umwege: Sie greifen direkt auf relevantes, geprüftes Fachwissen zu.

  • Erweitertes Wissen

    Profitieren Sie von einer deutlich größeren Informationsbasis.

Direkt zur DATEV Wissensplattform

 

Viel Spaß beim Entdecken!

 

Zur DATEV Wissensplattform

So starten Sie ganz einfach

Die DATEV Wissensplattform dient als zentrale Anlaufstelle für Ihre Recherchen in LEXinform classic bzw. LEXinform comfort sowie in den Abonnements unserer externen Partner. Sobald Sie die Partnerdatenbanken mit der DATEV Wissensplattform verknüpft haben, werden bei jeder Suche automatisch sowohl LEXinform als auch die Inhalte der Partner berücksichtigt – mehrfaches Anmelden entfällt vollständig.

 

Die Plattform steht allen DATEV-Kunden kostenlos zur Verfügung. Für die Verknüpfung externer Partnerkonten und die übergreifende Suche benötigen Sie lediglich ein LEXinform comfort- oder classic-Abonnement.

HAUFE Logo

Unsere Partner für Fachwissen

 

 

Hier kommen Sie auf die Seite von Haufe
NWB Logo

 

 

Hier kommen Sie auf den Shop von NWB

Ausblick

Im Laufe des Jahres 2026 erweitern wir die Plattform um KI-gestützte Funktionen.
Dazu gehören die Recherche-Möglichkeiten von DATEV LEXchat sowie die KI-Lösungen unserer Wissens-Partner. Außerdem planen wir das DATEV Hilfe-Center zu integrieren.

Zusätzliche Erweiterungen sind bereits geplant. Die DATEV Wissensplattform entwickelt sich so kontinuierlich weiter.