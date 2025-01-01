Förderung
Für einen Förderzeitraum von maximal zwei Jahren unterstützen wir Sie mit professionellen Software-Lösungen, Schulungs- und Beratungsleistungen sowie weiteren speziellen Leistungen zu attraktiven Konditionen. Das Angebot ist auf einen PC-Arbeitsplatz und 25 Akten je Halbjahr beschränkt. Ein Wechsel auf das DATEV Anwalt Startpaket classic ist jederzeit möglich. Der Förderzeitraum beträgt in diesem Fall maximal fünf Jahre.
Komponenten und Leistungen im DATEV Anwalt Startpaket compact
DATEV Anwalt classic
Das Kanzleisystem für Anwältinnen, Anwälte und interdisziplinäre Kanzleien orientiert sich an typischen Kanzleiprozessen, ist intuitiv bedienbar und macht Sie jederzeit auskunftsfähig. Mit dem Startpaket erhalten Sie die Vollversion, die auch die Digitale Dokumentenablage enthält, mit der Sie Ihre Aktendokumente organisieren. Es verbindet die E-Mail-Systeme von Microsoft Outlook und DATEV Anwalt classic .
DATEV Rechnungswesen
Das Programm Rechnungswesen dient der Finanzbuchführung inklusive Offener-Posten-Buchführung in der Kanzlei. Sie erhalten kostenlos eine Netzlizenz.
Hardware, Schulung, Beratung, Service
Wahlweise ein DATEV mIDentity-Stick oder eine DATEV Smartcard mit Kartenleser sind kostenfrei im DATEV Anwalt Startpaket compact enthalten.
Sie erhalten 50% Ermäßigung auf Schulungen und Beratungen (Ausnahme: Customizing, Datenkonvertierung) im Bereich DATEV-Anwalt sowie 50% auf alle DATEV-Anwalt-Beratungen.
Sie erhalten im Förderzeitraum 50% Ermäßigung für die Programm-Hotline DATEV Anwalt mit Ausnahme des Eilservice.