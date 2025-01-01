Wahlweise ein DATEV mIDentity-Stick oder eine DATEV Smartcard mit Kartenleser sind kostenfrei im DATEV Anwalt Startpaket compact enthalten.

Sie erhalten 50% Ermäßigung auf Schulungen und Beratungen (Ausnahme: Customizing, Datenkonvertierung) im Bereich DATEV-Anwalt sowie 50% auf alle DATEV-Anwalt-Beratungen.

Sie erhalten im Förderzeitraum 50% Ermäßigung für die Programm-Hotline DATEV Anwalt mit Ausnahme des Eilservice.