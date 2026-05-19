Seit 01.01.2025 müssen alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können. Nutzen Sie diese gesetzliche Neuerung, um Ihre Abläufe zu modernisieren und die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei voranzutreiben.

Prüfen Sie im Zuge der Umsetzung alle Phasen Ihres Rechnungserstellungsprozesses. Neben den neuen Vorgaben des UStG ist auch § 9 StBVV im Kontext der Änderungen neu zu interpretieren. Mit der Bürokratieentlastungsverordnung (BEV) wurde am 13.12.2024 die Schriftformerfordernis in § 9 StBVV aufgehoben – Vergütungsabrechnungen dürfen nun in Textform erstellt werden (BGBl. 2024 I Nr. 411). Diese Änderung gilt seit dem 14.12.2024.