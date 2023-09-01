Gute Leistungen einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters sind die Basis für den Kanzleierfolg. Aber um den dauerhaften Fortbestand einer Praxis zu sichern, reichen gute Leistungen alleine nicht aus. Ebenso müssen die Honorare gesichert sein.

Seit 1982 gab es die StBGebV, welche später von der StBVV abgelöst wurde. Diese ist eine gute Grundlage für die Honorierung der steuerberatenden Leistungen. Um die StBVV optimal anzuwenden, müssen eine Reihe von Formvorschriften beachtet und für die einzelnen Tätigkeiten die entsprechende Abrechnung durchgeführt werden.

Aus unterschiedlichsten Gründen werden leider auch Steuerberaterinnen und Steuerberater mit Forderungsausfall oder Rückforderungen konfrontiert. Daher sollte man Vorkehrungen zur Sicherung treffen, um erarbeitete Honorare auch dauerhaft zu sichern.