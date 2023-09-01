Optimale Anwendung der StBVV (E-Book)
- Haupt- und Nebentätigkeiten zutreffend erfassen und abrechnen
- Rechtssichere Vereinbarungen mit Mandantinnen und Mandanten
- Maßnahmen zur Honorarsicherung
Erscheinungstermin: September 2023
Beschreibung
Gute Leistungen einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters sind die Basis für den Kanzleierfolg. Aber um den dauerhaften Fortbestand einer Praxis zu sichern, reichen gute Leistungen alleine nicht aus. Ebenso müssen die Honorare gesichert sein.
Seit 1982 gab es die StBGebV, welche später von der StBVV abgelöst wurde. Diese ist eine gute Grundlage für die Honorierung der steuerberatenden Leistungen. Um die StBVV optimal anzuwenden, müssen eine Reihe von Formvorschriften beachtet und für die einzelnen Tätigkeiten die entsprechende Abrechnung durchgeführt werden.
Aus unterschiedlichsten Gründen werden leider auch Steuerberaterinnen und Steuerberater mit Forderungsausfall oder Rückforderungen konfrontiert. Daher sollte man Vorkehrungen zur Sicherung treffen, um erarbeitete Honorare auch dauerhaft zu sichern.
Da Steuerberatungskanzleien unter einem enormen Kostendruck stehen, rückt die Anwendung der StBVV noch stärker in den Fokus:
-
Wurden die Haupttätigkeiten mit dem richtigen Gegenstandswert und vor allem mit einem angemessenen Zehntelsatz abgerechnet?
-
Wurden alle dabei erledigten weiteren Arbeiten erfasst und ebenfalls zutreffend abgerechnet?
-
Können dem Mandanten ergänzende Arbeiten angeboten und damit einer Abrechnung zugeführt werden?
-
Habe ich als Kanzlei-Inhaber mein heutiges Abrechnungssoll in der Zeiterfassung erfasst?
-
Sind meine Vereinbarungen mit dem Mandanten rechtssicher?
-
Reichen meine Sicherungsmaßnahmen aus?
Das Kompaktwissen enthält praxiserprobte Regelungen und zeigt Ihnen somit den erfolgreichen Weg durch das Vergütungs-Dickicht.
Info & Leseprobe
Autor
Dr. Heinrich Weiler
Steuerberater, Diplom-Volkswirt
Heinrich Weiler ist Partner der Sozietät Böttges - Papendorf - Weiler (bpw) sowie Hauptgeschäftsführer a.D. der Steuerberaterkammer Köln. Sein Spezialgebiet ist Internationales Steuerrecht und Vergütungsrecht. Er befasst sich überwiegend mit Steuergestaltungsberatung und privater Vermögensplanung und betreut vornehmlich Freiberufler- und Privatmandate sowie Verbände und Vereine.
Details & Preise
