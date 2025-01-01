Art.-Nr. 12722 | DATEV-Fachbuch

Titel-Aboanlage Vergütungsrecht StBVV/RVG (E-Book)

Erhalten Sie jede Neuauflage automatisch nach Erscheinen
  • Automatische Zusendung der aktuellen Ausgabe
  • StBVV in tabellarischer, übersichtlicher Form
  • Amtliche Begründungen und Praxishinweise

Erscheinungsweise: Jährlich

Einmalig
12,00 €
Beschreibung

Ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement des E-Book StBVV/RVG. Damit erhalten Sie bei der nächsten Auslieferung das E-Book automatisch nach Erscheinen.

Die Ausgabe enthält den Gesetzestext der StBVV in übersichtlicher tabellarischer Form sowie den vollständigen Gesetzestext des RVG.

Praxishinweise und ausgewählte amtliche Begründungen zur StBVV geben Ihnen wichtige Hinweise zur Anwendung der einzelnen Vorschriften. Mit dem enthaltenen Schnellberechnungstool können Sie die Kosten für Ihren Mandanten überschlägig berechnen.

Hinweise zum Abonnement

Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.

Die nächste Abo-Bereitstellung erfolgt mit der Ausgabe Vergütungsrecht StBVV/RVG 2026, 25. Auflage (E-Book).

Kurzinfo

Format pdf + epub
Erscheinungsweise jährlich
Seitenzahl (ca) 380
Hinweis zur Produktsicherheit

Details & Preise

