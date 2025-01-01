Vergütungsrecht StBVV/RVG 2026 Textausgabe, 25. Auflage (Taschenformat)

Das handliche Taschenbuch enthält sowohl den Gesetzestext des RVG als auch der StBVV in übersichtlicher, tabellarischer Form, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Die amtlichen Begründungen sind, soweit sie für das Verständnis der Vorschrift von Bedeutung sind, auszugsweise und auf die aktuellen Bedürfnisse des Anwenders konzentriert abgedruckt.

Aktuelle Hinweise und Abrechnungsbeispiele unterstützen dabei, die Vorschriften in der Praxis korrekt umzusetzen und die Gebühren ordnungsgemäß abzurechnen.

Die Tabellen sind bis zu hohen Gegenstandswerten durchgerechnet und weisen teilweise auch Zwischenwerte aus. Die Rechtsmitteltabelle für Einspruch und Klage zeigt die in der Praxis angewandten Zehntelwerte, wie z.B. 0,75 oder 1,3 oder 2,5, so dass lästiges Umrechnen entfällt. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis hilft, sich schnell im Vergütungsdickicht von StBVV und RVG zurecht zu finden.

Mit der 25. Auflage Vergütungsrecht 2026 steht Ihnen die neueste Ausgabe für die Abrechnung Ihrer steuer- und rechtsberatenden Tätigkeiten zur Verfügung.