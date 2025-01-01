Vergütungsrecht StBVV/RVG 2026 Textausgabe, 25. Auflage (Taschenformat)
- Gesetzestext der StBVV in tabellarischer Form
- Hinweise und Beispiele zur Abrechnung nach der StBVV
Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026
Das handliche Taschenbuch enthält sowohl den Gesetzestext des RVG als auch der StBVV in übersichtlicher, tabellarischer Form, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Die amtlichen Begründungen sind, soweit sie für das Verständnis der Vorschrift von Bedeutung sind, auszugsweise und auf die aktuellen Bedürfnisse des Anwenders konzentriert abgedruckt.
Aktuelle Hinweise und Abrechnungsbeispiele unterstützen dabei, die Vorschriften in der Praxis korrekt umzusetzen und die Gebühren ordnungsgemäß abzurechnen.
Die Tabellen sind bis zu hohen Gegenstandswerten durchgerechnet und weisen teilweise auch Zwischenwerte aus. Die Rechtsmitteltabelle für Einspruch und Klage zeigt die in der Praxis angewandten Zehntelwerte, wie z.B. 0,75 oder 1,3 oder 2,5, so dass lästiges Umrechnen entfällt. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis hilft, sich schnell im Vergütungsdickicht von StBVV und RVG zurecht zu finden.
Mit der 25. Auflage Vergütungsrecht 2026 steht Ihnen die neueste Ausgabe für die Abrechnung Ihrer steuer- und rechtsberatenden Tätigkeiten zur Verfügung.
Abonnement "Vergütungsrecht StBVV/RVG (Taschenformat)"
Mit der praktischen Titel-Aboanlage Vergütungsrecht StBVV / RVG Textausgabe (Taschenformat) ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Autor
Dr. Heinrich Weiler
Steuerberater, Diplom-Volkswirt
Heinrich Weiler ist Partner der Sozietät Böttges - Papendorf - Weiler (bpw) sowie Hauptgeschäftsführer a.D. der Steuerberaterkammer Köln. Sein Spezialgebiet ist Internationales Steuerrecht und Vergütungsrecht. Er befasst sich überwiegend mit Steuergestaltungsberatung und privater Vermögensplanung und betreut vornehmlich Freiberufler- und Privatmandate sowie Verbände und Vereine.
