Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien hatten in den letzten Jahren mit steigenden Personal- und Sachkosten zu kämpfen. Um auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige und angemessene Steuer- und Rechtsberatung anbieten zu können, ist eine Anpassung der Gebühren an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse erforderlich.

Im Jahr 2025 wird sich die Steuerberatervergütung durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen gravierend ändern: Erhöhungen der Zeitgebühren und der Tabellen, Änderungen bezüglich der Vereinbarungen und der Abrechnungen, neue Tätigkeiten, neuer Gegenstandswert für die Buchführung, Zentralisierung der rechtsberatenden Tätigkeiten und Digitalisierung.

Der mittlere Satz der Zeitgebühr steigt um ca. 9 %, aber die Abrechnung erfolgt pro Viertelstunde, was eine genaue Kalkulation erfordert. Bei falscher Berechnung sinkt die Gebühr trotz Erhöhung des Gebührenrahmens.

Die Vergütungsvereinbarungen werden neu geregelt. Die bislang bestehenden Beschränkungen und Verbote bei Pauschalvergütungsvereinbarungen (§ 14 StBVV) sollen vollständig entfallen. Die Pauschalvereinbarung nach § 14 StBVV wird als Sonderregel aufgehoben und durch die (geänderte) Normalregelung des § 4 StBVV und die neuen §§ 4a StBVV (geringere Vergütung) und § 4b StBVV (unangemessene Vergütung) ergänzt.

Der Gegenstandswert für Buchführungen (§ 33 Abs. 6 StBVV) richtet sich nach der jeweiligen Gewinnermittlungsmethode: Bilanzierung oder § 4/3-Rechnung oder Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten.