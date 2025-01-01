Titel-Aboanlage Vergütungsrecht StBVV / RVG Textausgabe (Taschenformat)
- Tabellarischer, übersichtlicher Aufbau
- Vorschriften im Volltext
- Amtliche Begründungen
Erscheinungsweise: Jährlich
Inhalte
Ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement der gebundenen Textausgabe StBVV/RVG im Taschenformat.
Damit erhalten Sie bei der nächsten Auslieferung die Print-Ausgabe automatisch nach Erscheinen.
In der übersichtlich in tabellarischer Form aufgebauten Textausgabe finden Steuerberater und Rechtsanwälte eine verlässliche Grundlage zur Abrechnung ihrer Tätigkeit. Neben den gesetzlichen Vorschriften finden Sie auch die amtlichen Begründungen, die wichtige Hinweise zur Anwendung der einzelnen Vorschriften bieten.
Hinweis zum Abonnement
Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint. Eine neue Abo-Anlage oder Änderung der Abo-Anlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Vergütungsrecht StBVV/RVG 2026 Textausgabe, 25. Auflage (Taschenformat).
Kurzinfo
Details & Preise
Titel-Aboanlage Vergütungsrecht StBVV / RVG Textausgabe (Taschenformat)
Erscheinungsweise: Jährlich