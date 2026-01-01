Verpflichtung zur elektronischen StB-Gebührenrechnung, 2. Auflage
- Überblick über das Auslaufen der Übergangsregelungen zur elektronischen Rechnung zum 31.12.2026
- Zusammenstellung der gesetzlichen Verpflichtungen aus UStG und StBVV
- Praxisnahe Erläuterungen der StB-E-Rechnung entlang des gesamten Rechnungsprozesses
Erscheinungstermin: vsl. August 2026
Beschreibung
Die Verpflichtung zur elektronischen Steuerberater-Gebührenrechnung rückt unaufhaltsam näher. Der Countdown läuft bereits: Seit dem 01.01.2025 sind alle Unternehmen – und damit auch Steuerberatungskanzleien - ohne Übergangsregelung zum Empfang elektronischer Rechnungen verpflichtet. Gleichzeitig wurde durch das Wachstumschancengesetz die Pflicht zur Erstellung und Übermittlung elektronischer Rechnungen im inländischen B2B-Bereich in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen.
Auch die Übergangsregelungen sind zeitlich klar begrenzt. Ab dem 01.01.2027 trifft die Übermittlungsfrist Steuerkanzleien mit mehr als 800.000 Euro Umsatz, ein Jahr später gilt sie für alle übrigen Kanzleien. Spätestens dann ist die StB-E-Rechnung verbindlicher Standard.
Rechtliche Hürden bestehen nicht mehr: Mit der Bürokratieentlastungsverordnung wurde die Steuerberatervergütungsverordnung angepasst: Das Unterschriftserfordernis des § 9 StBVV ist seit 2025 entfallen, ebenso das Zustimmungserfordernis der Mandanten im inländischen B2B-Bereich. Damit ist der Weg frei für eine elektronische Steuerberaterrechnung, die sowohl die Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes als auch der StBVV erfüllt. Die Verpflichtung betrifft alle selbstständigen Steuerberaterinnen und Steuerberater mit Ausnahme der Kleinunternehmer nach § 34a UStDV.
Dieses Kompaktwissen bietet praxisnahes Wissen zur E-Rechnung für Steuerkanzleien. Es bündelt die gesetzlichen Vorgaben aus UStG und StBVV und zeigt die Umsetzung der StB-E-Rechnung entlang des gesamten Rechnungsprozesses – von der Erfassung über die Erstellung und Übermittlung bis hin zur Verarbeitung. Anhand von Beispielen wird deutlich, wie sich der durch das Umsatzsteuergesetz angestoßene Digitalisierungsprozess mit den DATEV-Programmen auf allen Stufen der Rechnungsschreibung realisieren lässt.
Wer den Countdown nicht verpassen möchte, findet hier eine fundierte Orientierung zur rechtssicheren Einführung der elektronischen Steuerberater-Gebührenrechnung – und eine Grundlage, um die gesetzlichen Pflichten konsequent umzusetzen.
Kurzinfo
Autor
Dr. Heinrich Weiler
Steuerberater, Diplom-Volkswirt
Heinrich Weiler ist Partner der Sozietät Böttges - Papendorf - Weiler (bpw) sowie Hauptgeschäftsführer a.D. der Steuerberaterkammer Köln. Sein Spezialgebiet ist Internationales Steuerrecht und Vergütungsrecht. Er befasst sich überwiegend mit Steuergestaltungsberatung und privater Vermögensplanung und betreut vornehmlich Freiberufler- und Privatmandate sowie Verbände und Vereine.
Details & Preise
