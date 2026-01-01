Verpflichtung zur elektronischen StB-Gebührenrechnung, 2. Auflage

Die Verpflichtung zur elektronischen Steuerberater-Gebührenrechnung rückt unaufhaltsam näher. Der Countdown läuft bereits: Seit dem 01.01.2025 sind alle Unternehmen – und damit auch Steuerberatungskanzleien - ohne Übergangsregelung zum Empfang elektronischer Rechnungen verpflichtet. Gleichzeitig wurde durch das Wachstumschancengesetz die Pflicht zur Erstellung und Übermittlung elektronischer Rechnungen im inländischen B2B-Bereich in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen.

Auch die Übergangsregelungen sind zeitlich klar begrenzt. Ab dem 01.01.2027 trifft die Übermittlungsfrist Steuerkanzleien mit mehr als 800.000 Euro Umsatz, ein Jahr später gilt sie für alle übrigen Kanzleien. Spätestens dann ist die StB-E-Rechnung verbindlicher Standard.

Rechtliche Hürden bestehen nicht mehr: Mit der Bürokratieentlastungsverordnung wurde die Steuerberatervergütungsverordnung angepasst: Das Unterschriftserfordernis des § 9 StBVV ist seit 2025 entfallen, ebenso das Zustimmungserfordernis der Mandanten im inländischen B2B-Bereich. Damit ist der Weg frei für eine elektronische Steuerberaterrechnung, die sowohl die Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes als auch der StBVV erfüllt. Die Verpflichtung betrifft alle selbstständigen Steuerberaterinnen und Steuerberater mit Ausnahme der Kleinunternehmer nach § 34a UStDV.