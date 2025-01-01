Art.-Nr. 10854 | DATEV-Fachbuch

Titel-Aboanlage Vergütungsrecht StBVV / RVG Textausgabe (Gebundene Ausgabe)

Erhalten Sie jede Neuauflage des Fachbuchs automatisch nach Erscheinen
  • Vorschriften im Volltext
  • Amtliche Begründungen
  • Bessere Lesbarkeit durch größere Schrift

Erscheinungsweise: Jährlich

Beschreibung

Ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und nutzen Sie unser praktisches Titel-Abonnement der gebundenen Textausgabe StBVV/RVG im DIN A5-Format. Damit erhalten Sie bei der nächsten Auslieferung die Print-Ausgabe automatisch nach Erscheinen.

In der übersichtlich in tabellarischer Form aufgebauten Textausgabe finden Steuerberater und Rechtsanwälte eine verlässliche Grundlage zur Abrechnung ihrer Tätigkeit. Neben den gesetzlichen Vorschriften finden Sie auch die amtlichen Begründungen, die wichtige Hinweise zur Anwendung der einzelnen Vorschriften bieten.

Hinweise zum Abonnement

Wenn Sie ein Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint. Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei der Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.

Wie gewohnt gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.

Die nächste Abo-Auslieferung erfolgt mit der Ausgabe Vergütungsrecht StBVV/RVG 2025 Textausgabe, 25. Auflage (Gebundene Ausgabe).

Kurzinfo

Format Hardcover 14,8 x 21,0 cm
Erscheinungsweise jährlich
Seitenzahl (ca) 380
