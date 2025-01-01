Förderungen
Wir fördern Ihre Existenzgründung in den ersten drei Jahren bei DATEV mit speziellen Angeboten - übersichtlich, preislich attraktiv und in DATEV-Qualität.
Für die Nutzung der Kanzlei-Software im Startpaket classic erhalten Sie eine Ermäßigung von 50 % im ersten Jahr, 30 % im zweiten und 20 % im dritten Jahr nach Ihrer erstmaligen Kanzleigründung.
Wenn Sie zur Existenzgründung eine Kanzlei kaufen, fördert DATEV Sie ebenfalls mit folgenden Käuferkonditionen auf den Listenpreis: 25 % im ersten Jahr, 15 % im zweiten und 10 % im dritten Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst erläutern Ihnen gerne die konkreten Voraussetzungen.
Komponenten und Leistungen im DATEV Anwalt Startpaket classic
DATEV Anwalt classic
Das Kanzleisystem für Anwältinnen, Anwälte und interdisziplinäre Kanzleien orientiert sich an typischen Kanzleiprozessen, ist intuitiv bedienbar und macht Sie jederzeit auskunftsfähig. Mit dem Startpaket erhalten Sie die Vollversion, die auch die Digitale Dokumentenablage enthält, mit der Sie Ihre Aktendokumente organisieren. Es verbindet das E-Mail-System von Microsoft Outlook und DATEV Anwalt classic .
DATEV Rechnungswesen
Das Programm DATEV Rechnungswesen dient der Finanzbuchführung inklusive Offener-Posten-Buchführung in der Kanzlei. Sie erhalten kostenlos eine Netzlizenz.
DATEV Anwalt Komfortpaket
Das DATEV Anwalt Komfortpaket optimiert und digialisiert die Workflows in der Kanzlei. Enthalten sind unter anderem ein Tool zur digitalen Mandatsanbahnung mit Schnittstelle zu DATEV SmartExperts, ein intelligenter Anlagenmanager sowie beA- und E-Mail-Komfortfunktionen.
Hardware, Schulung, Beratung, Service
Für die Zusammenarbeit mit DATEV sind bestimmte Hardwarekomponenten erforderlich, z. B. für den Zugang zum Rechenzentrum und exklusiven Bereichen auf datev.de. Diese Komponenten sind im Startpaket einmalig kostenfrei enthalten, z. B. ein DATEV mIDentity compact-Stick.
Sie erhalten 50% Ermäßigung auf Schulungen und Beratungen (Ausnahme: Customizing, Datenkonvertierung) im Bereich DATEV-Anwalt sowie 50% auf alle DATEV-Anwalt-Programmseminare.
Sie erhalten im Förderzeitraum 50% Ermäßigung auf die Programm-Hotline DATEV Anwalt mit Ausnahme des Eilservice.
Das Startpaket comfort enthält zusätzlich zu den Inhalten des DATEV Anwalt Startpaket classic:
DATEV ProCheck
Profitieren Sie von einem kanzleispezifischen Organisationshandbuch mit DATEV ProCheck . DATEV ProCheck unterstützt Sie beim Aufbau eines individuellen Qualitätsmanagementsystems. Für den Einstieg enthält DATEV ProCheck ein Standard-Prozessmodell des Berufsstandes.
DATEV DMS
Mithilfe des Dokumentenmanagement-Systems DATEV DMS organisieren Sie alle in der Kanzlei anfallenden Dokumente und beschleunigen Ihre Geschäftsprozesse. In DATEV DMS werden alle Dokumente zentral archiviert und stehen zugriffsberechtigten Personen zur weiteren Bearbeitung jederzeit zur Verfügung.