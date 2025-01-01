-

Förderungen

Wir fördern Ihre Existenzgründung in den ersten drei Jahren bei DATEV mit speziellen Angeboten - übersichtlich, preislich attraktiv und in DATEV-Qualität.

Für die Nutzung der Kanzlei-Software im Startpaket classic erhalten Sie eine Ermäßigung von 50 % im ersten Jahr, 30 % im zweiten und 20 % im dritten Jahr nach Ihrer erstmaligen Kanzleigründung.

Wenn Sie zur Existenzgründung eine Kanzlei kaufen, fördert DATEV Sie ebenfalls mit folgenden Käuferkonditionen auf den Listenpreis: 25 % im ersten Jahr, 15 % im zweiten und 10 % im dritten Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst erläutern Ihnen gerne die konkreten Voraussetzungen.

Komponenten und Leistungen im DATEV Anwalt Startpaket classic

DATEV Anwalt classic

Das Kanzleisystem für Anwältinnen, Anwälte und interdisziplinäre Kanzleien orientiert sich an typischen Kanzleiprozessen, ist intuitiv bedienbar und macht Sie jederzeit auskunftsfähig. Mit dem Startpaket erhalten Sie die Vollversion, die auch die Digitale Dokumentenablage enthält, mit der Sie Ihre Aktendokumente organisieren. Es verbindet das E-Mail-System von Microsoft Outlook und DATEV Anwalt classic .

DATEV Rechnungswesen

Das Programm DATEV Rechnungswesen dient der Finanzbuchführung inklusive Offener-Posten-Buchführung in der Kanzlei. Sie erhalten kostenlos eine Netzlizenz.

DATEV Anwalt Komfortpaket

Das DATEV Anwalt Komfortpaket optimiert und digialisiert die Workflows in der Kanzlei. Enthalten sind unter anderem ein Tool zur digitalen Mandatsanbahnung mit Schnittstelle zu DATEV SmartExperts, ein intelligenter Anlagenmanager sowie beA- und E-Mail-Komfortfunktionen.

Hardware, Schulung, Beratung, Service

Für die Zusammenarbeit mit DATEV sind bestimmte Hardwarekomponenten erforderlich, z. B. für den Zugang zum Rechenzentrum und exklusiven Bereichen auf datev.de. Diese Komponenten sind im Startpaket einmalig kostenfrei enthalten, z. B. ein DATEV mIDentity compact-Stick.

Sie erhalten 50% Ermäßigung auf Schulungen und Beratungen (Ausnahme: Customizing, Datenkonvertierung) im Bereich DATEV-Anwalt sowie 50% auf alle DATEV-Anwalt-Programmseminare.

Sie erhalten im Förderzeitraum 50% Ermäßigung auf die Programm-Hotline DATEV Anwalt mit Ausnahme des Eilservice.

Das Startpaket comfort enthält zusätzlich zu den Inhalten des DATEV Anwalt Startpaket classic:

DATEV ProCheck

Profitieren Sie von einem kanzleispezifischen Organisationshandbuch mit DATEV ProCheck . DATEV ProCheck unterstützt Sie beim Aufbau eines individuellen Qualitätsmanagementsystems. Für den Einstieg enthält DATEV ProCheck ein Standard-Prozessmodell des Berufsstandes.

DATEV DMS

Mithilfe des Dokumentenmanagement-Systems DATEV DMS organisieren Sie alle in der Kanzlei anfallenden Dokumente und beschleunigen Ihre Geschäftsprozesse. In DATEV DMS werden alle Dokumente zentral archiviert und stehen zugriffsberechtigten Personen zur weiteren Bearbeitung jederzeit zur Verfügung.

Optional zu den gleichen Konditionen buchbar:

DATEV Anwalt Inkasso-Import
DATEV Telefonie Basis

Vorteile für Ihren Start im Vollerwerb

  • Einmalige Förderkonditionen

    Förderzeitraum: 3 Jahre

    Gestaffelte Rabattierung der Software: Als Kanzleigründer und -gründerin 50% im ersten, 30 % im zweiten und 20 % im dritten Jahr, als Kanzleikäufer und -käuferin 25 % im ersten, 15 % im zweiten und 10 % im dritten Jahr; zusätzlich 50 Prozent Vergünstigung über den gesamten Förderzeitraum für kostenpflichtige Seminare, Beratungs- und Schulungsleistungen im Bereich DATEV Anwalt.

  • Umfassendes Angebot

    Das DATEV Anwalt Startpaket classic umfasst alle Programme, um die Standardaufgaben einer Kanzlei effizient abzuwickeln.

    Das DATEV Anwalt Startpaket comfort enthält die Programme, um nahezu alle Arbeitsbereiche einer Anwaltskanzlei hocheffizient abzudecken.