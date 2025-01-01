Start mit DATEV Anwalt im Vollerwerb

Mit dem DATEV Anwalt Startpaket classic bietet DATEV Anwältinnen und Anwälten in ihrer ersten Kanzleigründung ein perfekt abgestimmtes Softwarepaket inklusive einer Reihe von Vergünstigungen und Serviceleistungen.

Für Ihren Start im Vollerwerb stellen wir Ihnen zwei Optionen zur Verfügung, aus denen Sie wählen können: Das DATEV Anwalt Startpaket classic und das DATEV Anwalt Startpaket comfort.

Zu Sonderkonditionen erhalten Sie in beiden Paketen über einen bestimmten Förderzeitraum bestimmte Software, Hardware, Seminarangebote und Beratungsleistungen individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.