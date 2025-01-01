Mit MyDATEV Kanzlei steht die sichere Kommunikation mit den Mandanten im Fokus. Diese findet verschlüsselt und geschützt über das DATEV Rechenzentrum statt - sowohl browserbasiert auf einem Desktop-PC als auch auf jedem mobilen Endgerät - für eine komfortable Freigabe und Austausch von Dokumenten, für Aufgaben und Unterhaltungen zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.

Die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV Kanzlei sind im Anwendungsmenü von MyDATEV für Sie und Ihre Mandanten unter „Kommunikation“ gebündelt.

Und das kann MyDATEV Kanzlei: