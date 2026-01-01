Art.-Nr. 76228 | Lernvideo (Vortrag)

Digital zusammenarbeiten mit MyDATEV Kanzlei

Nutzen Sie MyDATEV Kanzlei als zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen.
  • Überblick über MyDATEV Kanzlei und seine Vorteile
  • Einsatzszenarien in der Kommunikation
  • Sicheren Austausch mit Mandantinnen und Mandanten
Einmalig
104,00 €
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Verfügbarkeit Ende Mai 2026
Dauer ca. 1,5 Std.
Nutzungsdauer 12 Monate

Inhalte

Beschreibung

MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen sowie zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen.

Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Nutzungsvoraussetzungen
  • Allgemeine Informationen und Vorteile von MyDATEV Kanzlei
  • Einsatz der Kommunikationsfunktionen
    • Dokumente
    • Unterhalten
    • Aufgaben aus Kanzlei- und Mandantensicht
  • Einfacher Freigabeprozess von z.B. Steuererklärungen über MyDATEV Kanzlei
  • Einstellungen und Tipps & Tricks
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Anwenderinnen und Anwender von MyDATEV Kanzlei
  • Mitarbeiter im Geschäftsfeld IT und/oder Kanzleimanagement

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Yasmin Wiedmann

Yasmin Wiedmann

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Was ist ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen?

Ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Es wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Das Video steht für 12 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Preise

Art.-Nr. 76228 | Lernvideo (Vortrag)

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