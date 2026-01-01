Digital zusammenarbeiten mit MyDATEV Kanzlei

MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen sowie zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen.

Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen:

Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.