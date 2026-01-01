Digital zusammenarbeiten mit MyDATEV Kanzlei
- Überblick über MyDATEV Kanzlei und seine Vorteile
- Einsatzszenarien in der Kommunikation
- Sicheren Austausch mit Mandantinnen und Mandanten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
MyDATEV Kanzlei ist die Erweiterung des MyDATEV Portals zum zentralen Einstiegspunkt in Ihre DATEV Cloud-Lösungen sowie zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Über die Kommunikationsfunktionen können Sie sicher Dokumente, Aufgaben und Nachrichten mit Ihren Mandanten austauschen.
Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Nutzungsvoraussetzungen
- Allgemeine Informationen und Vorteile von MyDATEV Kanzlei
- Einsatz der Kommunikationsfunktionen
- Dokumente
- Unterhalten
- Aufgaben aus Kanzlei- und Mandantensicht
- Einfacher Freigabeprozess von z.B. Steuererklärungen über MyDATEV Kanzlei
- Einstellungen und Tipps & Tricks
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Anwenderinnen und Anwender von MyDATEV Kanzlei
- Mitarbeiter im Geschäftsfeld IT und/oder Kanzleimanagement
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse der gängigen Microsoft-Office-Anwendungen unter Windows 10 oder höher
Referentin
Yasmin Wiedmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Was ist ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen?
Ein Lernvideo mit Inhaltsaktualisierung bei schulungsrelevanten Änderungen ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Es wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Das Video steht für 12 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)