Viele DATEV Solution Partner beraten zum Thema Microsoft 365, einige davon mit speziellen Microsoft-Qualifikationen.

Im DATEV-Partner-Netzwerk sind die entsprechenden Solution Partner aufgelistet, die das Zertifikat Microsoft Solutions Partner for Modern Work vorweisen können.

Welche Leistungen Partner mit diesem Zertifikat den DATEV Kanzleien und ihren Mandanten grundsätzlich anbieten können, erfahren Sie hier.

Sie sind Solution Partner und interessieren sich dafür dieses Zertifikat von Microsoft zu erwerben? Hintergrundinfos zu diesem Zertifikat finden Sie hier Solutions Partner für Modern Work.