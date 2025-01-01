Ob Prognose, Simulation oder Analyse - mit dem DATEV Liquiditätsmonitor online haben Sie die fianzielle Lage Ihres Unternehmens immmer in Blick und können vorausschauend agieren. So treffen Sie die besten betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.
Ihre Vorteile
- Das Programm unterstützt Ihre unternehmerischen Entscheidungen, dank eines Überblicks zur finanziellen Lage, basierend auf Ihren Daten.
- Alle relevanten Zahlen und Entwicklungen auf einen Blick – durch übersichtliche Dashboards mit Diagrammen und automatisierten Prognosen.
- Übersichtlich und leicht verständlich dank grafischer Aufbereitung.
- Kostensteigerungen oder Forderungsausfälle lassen sich leicht simulieren.
- Flexibel von überall nutzbar, da es mit allen mobilen Endgeräten kompatibel ist.
Dashboard "Liquide Mittel"
Hier erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Bankkonten sowie die jeweiligen Kreditlinien aus Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.Sie können aus verschiedenen Zeitintervallen wählen (ein, drei oder sechs Monate sowie ein oder zwei Jahre) und Bankkonten aus- und abwählen. Über einen Link können außerdem zusätzliche Bonitätsinformationen eingeholt werden.
Dashboard "Liquiditätsprognose"
Der Verlauf der zukünftigen Liquidität wird mittels einer automatisierten Hochrechnung der Bankkontoumsätze für die nächsten 6 Monate prognostiziert. Grundlage sind die Bankbewegungen der letzten zwei Jahre.Durch manuelle Korrekturen können Sie die Liquiditätsvorhersage verfeinern.Außerdem können Sie hier auf Basis der Buchführung einen Ausblick auf die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten sehen.