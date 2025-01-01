Hier erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Bankkonten sowie die jeweiligen Kreditlinien aus Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.Sie können aus verschiedenen Zeitintervallen wählen (ein, drei oder sechs Monate sowie ein oder zwei Jahre) und Bankkonten aus- und abwählen. Über einen Link können außerdem zusätzliche Bonitätsinformationen eingeholt werden.