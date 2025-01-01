Unternehmen mit 20 oder mehr Arbeitsplätzen müssen jährlich eine Meldung über die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menscheneines abgerechneten Jahres abgeben.
Mit DATEV Schwerbehindertenabgabe erstellen Sie die erforderliche Meldung schnell und einfach: Erfassen Sie alle relevanten Daten mit wenigen Klicks und bereiten Sie diese rechtssicher auf.
Arbeitgeber, die zur Zahlung einer Schwerbehindertenabgabe verpflichtet sind, erhalten für die Berechnung der Abgabe und die Erstellung der Anzeige gemäß § 163 SGB IX die kostenlose Software IW-Elan. Sie steht auf der Webseite www.iw-elan.de zum Download bereit. Mit IW-Elan lassen sich sowohl die Meldedaten erstellen als auch eine mögliche Ausgleichsabgabe erstellen.
DATEV Schwerbehindertenabgabe erleichtert Ihnen die elektronische Meldung, indem es die erforderlichen Daten direkt aus der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Meldezeitraum aus Ihrem DATEV-Lohnprogramm abruft. Diese Daten werden automatisch exportiert und optimal für den Import in IW-Elan aufbereitet.
Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen
Was kostet die Schwerbehindertenabgabe?
DATEV Schwerbehindertenabgabe kostet einmalig 105,57 Euro.
Wie schalte ich die Schwerbehindertenabgabe frei?
Bestellen Sie DATEV Schwerbehindertenabgabe im DATEV-Shop. Im Anschluss können Sie das Programm über den Installations-Manager installieren.
Wie Sie neue DATEV-Programme installieren, erfahren Sie in diesem Hilfe-Dokument: Neu bestellte DATEV-Programme installieren bzw. Zugriffsrechte und Lizenzen abrufen (Hilfe-Dokument 1035583)
Wo erhalte ich Unterstützung beim Einrichten von DATEV Schwerbehindertenabgabe?
Wie Sie DATEV Schwerbehindertenabage einrichten, erfahren Sie in diesem Hilfe-Dokument Schwerbehindertenabgabe: Daten für IW-Elan aufbereiten und importieren (Hilfe-Dokument 1070590)
Sie können sich auch von unseren Expertinnen und Experten unterstützen lassen und eine kostenpflichtige Beratung online buchen:
- DATEV LODAS: Einrichtung DATEV Schwerbehindertenabgabe (Terminland)
- DATEV Lohn und Gehalt: Einrichtung DATEV Schwerbehindertenabgabe (Terminland)