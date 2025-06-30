Mit DATEV Kostenrechnung classic profitieren Sie zukünftig von folgenden Vorteilen:
- Transparenz in Kostenstrukturen schaffen
- Zuordnung von Erlösen und Kosten auf Kostenträger
- Erkenntnisse auf Kostenrechnung als Basis für unternehmerische Entscheidungen
Paket Standard
Inhalt:
- DATEV Kostenrechnung classic
- Lernvideo inkl. Arbeitsunterlage "DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender - Überblick"
Einmalig 102,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)
