Ganz gleich, ob Sie bereits digital aufgestellt sind oder noch am Anfang stehen: Dank offener Schnittstellen der DATEV-Lösungen können Sie HR-Lösungen der DATEV-Marktpartner jederzeit ohne Medienbrüche individuell anbinden und sind damit für die Zukunft bestens aufgestellt.

Durchgängige HR-Prozesse

Neben der Kompetenz im Bereich Lohn und Gehalt bietet DATEV eigene und Partner-Lösungen mit Schnittstellen für den HR-Bereich an, die den gesamten HR-Prozess vom Recruiting bis hin zum Offboarding unterstützen und vernetzen.

Modulare Skalierbarkeit

Das Leistungsangebot von DATEV lässt sich modular an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anpassen und bedarfsgerecht skalieren. Die leistungsfähigen DATEV-Schnittstellen ermöglichen eine optimale Anbindung von Programmen unterschiedlichster Anbieter.

Hohe Flexibilität

Sie haben individuelle Wünsche und Anforderungen? Wir bieten Ihnen verschiedene Software-Lösungen zur Wahl. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie mit einer Cloud- oder einer On-Premises-Lösung arbeiten möchten.