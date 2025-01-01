Eine Partnerschaft mit vielen Vorteilen
Ganz gleich, ob Sie bereits digital aufgestellt sind oder noch am Anfang stehen: Dank offener Schnittstellen der DATEV-Lösungen können Sie HR-Lösungen der DATEV-Marktpartner jederzeit ohne Medienbrüche individuell anbinden und sind damit für die Zukunft bestens aufgestellt.
- Durchgängige HR-Prozesse
Neben der Kompetenz im Bereich Lohn und Gehalt bietet DATEV eigene und Partner-Lösungen mit Schnittstellen für den HR-Bereich an, die den gesamten HR-Prozess vom Recruiting bis hin zum Offboarding unterstützen und vernetzen.
- Modulare Skalierbarkeit
Das Leistungsangebot von DATEV lässt sich modular an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anpassen und bedarfsgerecht skalieren. Die leistungsfähigen DATEV-Schnittstellen ermöglichen eine optimale Anbindung von Programmen unterschiedlichster Anbieter.
- Hohe Flexibilität
Sie haben individuelle Wünsche und Anforderungen? Wir bieten Ihnen verschiedene Software-Lösungen zur Wahl. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie mit einer Cloud- oder einer On-Premises-Lösung arbeiten möchten.
Branchenspezifische Lohn- und Gehaltsabrechnung? Wir haben die passende Lösung für...
Ihr verlässlicher Software-Partner DATEV
Unsere Genossenschaft wird durch den Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe gestärkt. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z.B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Daneben hilft unser exzellentes Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot etwaige aufkommende Fragestellungen sofort zu lösen, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Der Wechsel zu DATEV ist unkompliziert
Dank unseres ausgereiften Onboarding-Prozesses gelingt der Start mit DATEV-Software im Handumdrehen. Wir unterstützen Sie vom ersten Tag an: Vom Initial-Setup durch einen DATEV-Experten hin zum korrekten Datenimport und einer persönlichen Ansprechperson bei technischen Problemen.
Warum Lohn abrechnen mit DATEV?
DATEV lohnt sich. Das beweisen allein die über 1,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, die beim Thema Payroll auf DATEV setzen. Monatlich erhalten deren rund 14,5 Millionen Arbeitnehmer eine Entgeltabrechnung, die mit einem DATEV-Lohnabrechnungsprogramm erstellt wurde.
Professionalisieren Sie jetzt Ihre Payroll
Sie möchten Ihre Personalprozesse digital und effizient gestalten? Dann starten Sie jetzt mit DATEV-Lohn und lernen Sie unsere Softwarelösung näher kennen.
Kundenstimmen
-
Unser Ansprechpartner bei DATEV hat ein hohes Fachwissen und ist auch in branchenspezifischen Angelegenheiten gut informiert.
Ute Roeder
AWO Kreisverband Augsburg-Stadt e.V.
-
Gesetzliche Aktualität, automatische Datenübermittlung, Bescheinigungen und Auswertungen - bei LODAS comfort ist der Name Programm.
Florian Lemberg
Fraport Security Services GmbH
-
Wir können DATEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Das stets aktuelle Programm ermöglicht uns eine sichere und fehlerfreie Abrechnung - das überzeugt uns bereits seit über 20 Jahren.
Ariane Durian
CONNECT Personal-Service GmbH