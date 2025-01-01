Sie haben Spaß bei der Arbeit und Ihre Geschäfte laufen richtig gut? Nur die Büroarbeit hält sie auf und sie wollen sich Entlastung vom lästigen Papierkram verschaffen? Finden Sie eine Lösung, die für Sie passt – gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung!
DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ist eine der zentralen Software-Lösungen. Mit DATEV Unternehmen online digitalisieren Sie Ihre Belege, bezahlen Rechnungen, stellen Ihrer Steuerberatungskanzlei Lohndokumente digital bereit, erhalten Ihre Auswertungen vom Steuerberater und können die jeweils aktuellen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abrufen.
Mit DATEV Unternehmen online können wir alle Rechnungen und Belege digital verarbeiten und an unseren Steuerberater übermitteln. Damit haben wir wirklich ein papierloses Büro.
Markus Paulke
Möbelmanufaktur Sternzeit-Design
Über 500.000 Kunden und Kundinnen verlassen sich gemeinsam mit ihrer Steuerberatung auf die Lösungen für Unternehmen von DATEV.Sprechen Sie zunächst Ihre Steuerberatung an und finden Sie gemeinsam eine für Sie passende Lösung.