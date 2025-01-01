Das ist DATEV Personal
Mit DATEV Personal heben Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung auf ein neues Level. Damit Sie die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.
Und das kann DATEV Personal:
Personaldaten erfassen
Informationen neuer Mitarbeiter erfassen
- Online-Personalfragebogen in deutsch und englisch zum Ausfüllen durch Ihre neuen Mitarbeitenden in Personaldaten
- Auslösen einer Sofortmeldung in Personaldaten
Mitarbeiter erkrankt (eAU)
- Einfaches Abrufen der eAU in Personaldaten
- eAU wird direkt im Lohnabrechnungsprogramm Ihrer Kanzlei bereitgestellt
Personalunterlagen austauschen
Dokumente übermitteln
- Sie tauschen über die integrierte Personalakte Dokumente, wie Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital mit Ihrer Kanzlei aus
Weitere Funktionen der Personalakte
- Sie können hochgeladene Dokumente mit Kommentar oder Zuordnungsvorschlag für Ihre Kanzlei versehen
- Die Personalakte ist intuitiv bedienbar
Variable Monatsdaten erfassen
Erfassen der variablen Bewegungsdaten
- Sie erfassen zum Beispiel Arbeitsstunden und variable Bezüge, wie Prämien und Urlaubsgeld, in einer tabellarischen Übersicht in Monatsdaten
- Sie geben nach Erfassung alle Angaben zu einem Monat die Daten zur Übermittlung an Ihre Kanzlei frei
An- und Abwesenheiten erfassen
Erfassung von An- und Abwesenheiten
- Sie erfassen taggenau Stunden für Mitarbeiter
- Die Daten werden an das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm Ihrer Steuerberatungskanzlei übermittelt
Mitarbeiterstammdaten ändern
Mitarbeiterstammdaten aktualisieren
- Mit der Funktion Mitarbeiter aktualisieren Sie Stammdaten, wie neue Anschriften oder Bankverbindungen bei Ihren Mitarbeitenden intuitiv
- Angepasste Daten werden nach Freigabe durch Sie an Ihre Kanzlei übermittelt
Auswertungen erhalten
Auswertungen abrufen
- Sie können jederzeit und von überall auf Ihre Lohnauswertungen direkt über Auswertungen Personalwirtschaft in DATEV Personal zugreifen
- Eine Suchfunktion vereinfacht die Suche nach bestimmten Lohnauswertungen
Ihre Vorteile
- Schnelles Filtern nach Beschäftigten und Dokumenten
- Direktes Abrufen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
- Benutzerfreundliches Erfassen der Monatsdaten
- Bequemes Eintragen von An- und Abwesenheiten
- Unkomplizierte Pflege von Stammdaten
- Sicherer Austausch und revisionssichere Ablage von Daten und Dokumente über die DATEV-Cloud
Einblicke in die Lösung
Broschüre DATEV Personal
Die Broschüre zeigt Ihnen auf wenigen Seiten, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfach, schnell und sicher gestalten können.