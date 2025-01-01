Erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung noch sicherer und komfortabler gestalten. Das Video gibt Ihnen einen Einblick in die Kernfunktionen Personalunterlagen austauschen, Monatsdaten erfassen und Stammdaten ändern. Screenshots vermitteln Ihnen zusätzlich einen Eindruck von der Cloud-Lösung.