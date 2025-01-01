Einstiegsseite von DATEV Personal aus Mandantensicht

Das ist DATEV Personal

Mit DATEV Personal heben Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung auf ein neues Level. Damit Sie die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.

Und das kann DATEV Personal:

Personaldaten erfassen

Informationen neuer Mitarbeiter erfassen

  • Online-Personalfragebogen in deutsch und englisch zum Ausfüllen durch Ihre neuen Mitarbeitenden in Personaldaten
  • Auslösen einer Sofortmeldung in Personaldaten

Mitarbeiter erkrankt (eAU)

  • Einfaches Abrufen der eAU in Personaldaten
  • eAU wird direkt im Lohnabrechnungsprogramm Ihrer Kanzlei bereitgestellt

Personalunterlagen austauschen

Dokumente übermitteln

  • Sie tauschen über die integrierte Personalakte Dokumente, wie Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital mit Ihrer Kanzlei aus

Weitere Funktionen der Personalakte

  • Sie können hochgeladene Dokumente mit Kommentar oder Zuordnungsvorschlag für Ihre Kanzlei versehen
  • Die Personalakte ist intuitiv bedienbar

Variable Monatsdaten erfassen

Erfassen der variablen Bewegungsdaten

  • Sie erfassen zum Beispiel Arbeitsstunden und variable Bezüge, wie Prämien und Urlaubsgeld, in einer tabellarischen Übersicht in Monatsdaten
  • Sie geben nach Erfassung alle Angaben zu einem Monat die Daten zur Übermittlung an Ihre Kanzlei frei

An- und Abwesenheiten erfassen

Erfassung von An- und Abwesenheiten

  • Sie erfassen taggenau Stunden für Mitarbeiter
  • Die Daten werden an das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm Ihrer Steuerberatungskanzlei übermittelt

Mitarbeiterstammdaten ändern

Mitarbeiterstammdaten aktualisieren

  • Mit der Funktion Mitarbeiter aktualisieren Sie Stammdaten, wie neue Anschriften oder Bankverbindungen bei Ihren Mitarbeitenden intuitiv
  • Angepasste Daten werden nach Freigabe durch Sie an Ihre Kanzlei übermittelt

Auswertungen erhalten

Auswertungen abrufen

  • Sie können jederzeit und von überall auf Ihre Lohnauswertungen direkt über Auswertungen Personalwirtschaft in DATEV Personal zugreifen
  • Eine Suchfunktion vereinfacht die Suche nach bestimmten Lohnauswertungen

Ihre Vorteile

  • Schnelles Filtern nach Beschäftigten und Dokumenten
  • Direktes Abrufen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
  • Benutzerfreundliches Erfassen der Monatsdaten
  • Bequemes Eintragen von An- und Abwesenheiten
  • Unkomplizierte Pflege von Stammdaten
  • Sicherer Austausch und revisionssichere Ablage von Daten und Dokumente über die DATEV-Cloud

Einblicke in die Lösung

Erfahren Sie, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung noch sicherer und komfortabler gestalten. Das Video gibt Ihnen einen Einblick in die Kernfunktionen Personalunterlagen austauschen, Monatsdaten erfassen und Stammdaten ändern. Screenshots vermitteln Ihnen zusätzlich einen Eindruck von der Cloud-Lösung.

Broschüre DATEV Personal

Die Broschüre zeigt Ihnen auf wenigen Seiten, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfach, schnell und sicher gestalten können.

Zur Broschüre