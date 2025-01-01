Sie möchten die Anlagenbuchführung vollständig in Ihre Finanzbuchführung integrieren? Sie suchen eine Software, die Zahlenmaterial für Kostenrechnung, betriebswirtschaftliche Planung und für versicherungstechnische Zwecke liefert?
DATEV Anlagenbuchführung ist die ideale Ergänzung zu Ihrer Finanzbuchführung.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit DATEV Anlagenbuchführung ermitteln Sie Abschreibungen, Sonderabschreibungen und Restwerte gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Sie verwalten Inventare bequem und lückenlos, verfügen immer über aktuelle Abschreibungswerte in den unterjährigen Auswertungen und bereiten den Jahresabschluss optimal vor.
Weil die Anlagenbuchführung vollständig in den Arbeitsablauf der Finanzbuchführung integriert ist, werden Doppelerfassungen überflüssig. Kontrollen werden durch die automatisierte Abstimmung erleichtert.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Für den Ersteinstieg: Assistentenunterstützte Datenübernahme aus Programmen anderer Anbieter (z. B. Microsoft Excel)
Soforterfassung des Anlageguts im Rechnungswesen: Direkte Anlage eines Inventars bei der Erfassung von anlagerelevanten Buchungssätzen
Komfortable Unterstützung durch Eingabe- und Berechnungshilfen, z. B.
- Auswahl der Abschreibungsart
- Integrierte AfA-Tabellen
- Verteilung der Abschreibungen auf mehrere Kostenstellen möglich
- Nutzung von unterschiedlichen Rechnungslegungszwecken möglich (z. B. Handelsrecht, Steuerrecht)
- Darstellung der tatsächlichen Kostenstruktur im Unternehmen auf Basis von Wiederbeschaffungswerten möglich
Ein Blick in die Software
Werfen Sie einen Blick in die DATEV Anlagenbuchführung
Die Musterauswertungen lieferen einen Überblick über die Aufwendungen (Abschreibungen, Abgänge und Zugänge) des Anlagevermögens. Sie bildet die Basis für die Gegenstandswertermittlung Ihrer Anlagenbuchführung zur Weitergabe an die Rechnungsschreibung.
Häufige Fragen unserer Kunden
Bietet DATEV Schulungen rund um die Buchführung an, insbesondere für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja. Wir bieten ein umfassendes Schulungsangebot für Neuanwender und erfahrene Mitarbeiter.
Die Schulungen bieten wir in verschiedenen Formaten an:
- Präsenzseminar mit Übung (Art.-Nr. 70347)
- Online-Seminar mit Übung (Art.-Nr. 78474)
- Lernvideo (Vortrag) (Art.-Nr. 77854)
Sie können unsere Referentinnen und Referenten auch individuell beauftragen und die Schulung individuell auf Sie zugeschnitten in Ihrem Unternehmen (vor Ort oder online) durchführen.
Wie erhalte ich die DATEV Anlagenbuchführung?
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen und richten die Software bei Ihnen ein.
Wie werde ich über Neuerungen in der DATEV Software informiert?
Abonnieren Sie dafür unserem kostenlosen Infoservice Rechnungswesen. Etwa viermal pro Jahr erhalten Sie Tipps zu ausgewählten aktuellen Themen im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens.
Kundenstimmen
-
Mit der Soforterfassung Anlagenbuchführung und der monatlich automatisierten Übergabe der Abschreibungen in die Finanzbuchhaltung ist unsere monatliche BWA genauer und somit der Monatsabschluss detaillierter. Mit Übergabe der Abschreibungen in die Kostenrechnung können wir die Auswirkung der Abschreibungen pro Bus und pro Kostenstelle sehen, was in unserer Branche des ÖPNV sehr wichtig ist.
Gabriele Pfützner
PVG Burgenlandkreis mbH
-
Die Anlagenbuchführung gibt uns den Überblick über alle Inventare und sorgt für Planungssicherheit in unserem Unternehmen. Mit Simulationen sichern wir Investitionsentscheidungen und Preiskalkulationen ab. Neben der klassischen Verwaltung des Anlagevermögens schätzen wir das Programm insbesondere als wertvolle Planungshilfe.
Matthias Härter
Apologistics GmbH
3 Schritte zu Ihrer Anlagenbuchführung
-
Vereinbaren Sie einen Termin mit unsSchreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch.
-
Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an die Kostenrechnungssoftware.
-
Wir richten die Software bei Ihnen ein
Eine DATEV-Mitarbeiterin oder ein DATEV-Mitarbeiter richtet die Software individuell für Sie ein, entweder online oder bei Ihnen vor Ort.