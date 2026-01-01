Rund 1200 Bildungspartner haben die Berechtigung, DATEV-Software zu Schulungszwecken zu nutzen. Dies bedeutet jedoch auch unterschiedlichste Hardwareausstattung, IT-Infrastruktur oder Veranstaltungsformate. Kurzum: Den einen Königsweg zur Nutzung von DATEV-Software im Unterricht gibt es nicht. Aber Ihre ganz individuelle Lösung.

Bei der Lösungssuche unterstützt der folgende Überblick im Vergleich. Selbstverständlich beraten Ihre Ansprechpartner in Nürnberg bei individuellem Klärungsbedarf.