Rund 1200 Bildungspartner haben die Berechtigung, DATEV-Software zu Schulungszwecken zu nutzen. Dies bedeutet jedoch auch unterschiedlichste Hardwareausstattung, IT-Infrastruktur oder Veranstaltungsformate. Kurzum: Den einen Königsweg zur Nutzung von DATEV-Software im Unterricht gibt es nicht. Aber Ihre ganz individuelle Lösung.
Bei der Lösungssuche unterstützt der folgende Überblick im Vergleich. Selbstverständlich beraten Ihre Ansprechpartner in Nürnberg bei individuellem Klärungsbedarf.
DATEV Software online
DATEV Software online
lokale Installation
- DATEV Software online
- lokale Installation
- Kurzbeschreibung:
Nutzung der Software auf von DATEV betreuten Servern, Zugriff via Internet
- Administration / Gruppenanlage:
Bildungspartner
- Verfügbarkeit ab Bestellung:
Sofern SmartLogin/Benutzerkonto vorhanden innerhalb einer Stunde
- Wartung:
DATEV
- Nutzungsdauer:
derzeit 180 Tage
- Hardwarevoraussetzungen:
Internet und PC/Laptop
- Musterdaten der Lehrmittel:
ja (Details)
- Upload eigener Musterdaten:
ja
- Download von Datenbeständen:
nein
- Drucken / PDF-Export:
ja (Details)
- Einstiegsunterstützung:
Erste Schritte DATEV Software online
- Administration / Gruppenanlage:
- Kurzbeschreibung:
Installation auf von der Bildungseinrichtung betreuten Arbeitsplätzen
- Administration / Gruppenanlage:
Bildungspartner
- Verfügbarkeit ab Bestellung:
ca. 2-3 Wochen für Produktion und Versand von mIDentity und PIN
- Wartung:
Bildungspartner
- Nutzungsdauer:
keine Einschränkung
- Hardwarevoraussetzungen:
Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC-Systeme und Server-Systeme
- Musterdaten der Lehrmittel:
Bestellung im Shop und durch Bildungspartner einzuspielen
- Upload eigener Musterdaten:
ja
- Download von Datenbeständen:
Bildungspartner
- Drucken / PDF-Export:
ja
- Einstiegsunterstützung:
Neu bestellte DATEV-Programme installieren bzw. Zugriffsrechte und Lizenzen abrufen
- Administration / Gruppenanlage: