Rund 1200 Bildungspartner haben die Berechtigung, DATEV-Software zu Schulungszwecken zu nutzen. Dies bedeutet jedoch auch unterschiedlichste Hardwareausstattung, IT-Infrastruktur oder Veranstaltungsformate. Kurzum: Den einen Königsweg zur Nutzung von DATEV-Software im Unterricht gibt es nicht. Aber Ihre ganz individuelle Lösung.

Bei der Lösungssuche unterstützt der folgende Überblick im Vergleich. Selbstverständlich beraten Ihre Ansprechpartner in Nürnberg bei individuellem Klärungsbedarf.

DATEV Software online
lokale Installation
  • Kurzbeschreibung: 
    Nutzung der Software auf von DATEV betreuten Servern, Zugriff via Internet
    • Administration / Gruppenanlage:
      Bildungspartner
    • Verfügbarkeit ab Bestellung: 
      Sofern SmartLogin/Benutzerkonto vorhanden innerhalb einer Stunde
    • Wartung:
      DATEV
    • Nutzungsdauer:
      derzeit 180 Tage
    • Hardwarevoraussetzungen:
      Internet und PC/Laptop
    • Musterdaten der Lehrmittel:
      ja (Details)
    • Upload eigener Musterdaten:
      ja
    • Download von Datenbeständen:
      nein
    • Drucken / PDF-Export:
      ja (Details)
    • Einstiegsunterstützung:
      Erste Schritte DATEV Software online