Echte Partnerschaft: Unser Auftrag ...
DATEV Software online findet bei Ihnen regen Zuspruch. Ehrlich gesagt: Mehr Zuspruch als wie bedienen können.
Das System gerät bezüglich Auslastung an seine Grenzen. Ein „einfaches“ Aufstocken der Serverlandschaft ist aktuell nicht möglich. DATEV Software online stellt aktuelle Onpremise-Programme für den Unterricht zur Verfügung. Durch den Umstieg der DATEV-Programme in die Cloud werden neue Lösungen entwickelt werden.
Unser Auftrag ist, Sie bei der praxisnahen Wissensvermittlung zu unterstützen. Diesen Auftrag nehmen wir ernst. Wir arbeiten – gemeinsam mit Produkt-/Lehrmittelentwicklung, Ihren kundenverantwortlichen Ansprechpartnern und dem Service der Bildungspartnerschaft – an einer tragfähigen Lösung. Sobald diese bekannt ist, informieren wir Sie auf den Ihnen bekannten Wegen und im direkten Austausch.
... Ihr Verhalten
Tragen Sie bis dahin durch Ihr eigenes Verhalten dazu bei, Engpässe zu vermeiden, bevor sie entstehen. Beachten Sie daher in der Arbeit mit DATEV Software online zwingend die Hinweise in den aktuellen Leseempfehlungen.
Leseempfehlungen
Zuversicht aus gestemmten Herausforderungen stemmen
2001 ging die erste Version von DATEV Software online für Hochschulen und Berufsschulen an den Start. Aus DATEV Software online 1.0 wurde ein DATEV Software 2.0 mit Wartung ohne wochenlange Unterrichtsunterbrechung. 2022 folgte die Nutzungsfreigabe für Freie Träger. In all den Jahren ist DATEV Software online mehr als einmal optimiert worden.
Gemeinsam haben wir es immer „gewuppt“. Im Wissen um diese erfolgreiche Vergangenheit sind wir auch für die Zukunft sicher, dass wir eine tragfähige Lösung für die praxisnahe Unterrichtsgestaltung finden werden.
Wollen Sie in Erinnerungen schwelgen?