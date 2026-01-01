DATEV Software online findet bei Ihnen regen Zuspruch. Ehrlich gesagt: Mehr Zuspruch als wie bedienen können.

Das System gerät bezüglich Auslastung an seine Grenzen. Ein „einfaches“ Aufstocken der Serverlandschaft ist aktuell nicht möglich. DATEV Software online stellt aktuelle Onpremise-Programme für den Unterricht zur Verfügung. Durch den Umstieg der DATEV-Programme in die Cloud werden neue Lösungen entwickelt werden.

Unser Auftrag ist, Sie bei der praxisnahen Wissensvermittlung zu unterstützen. Diesen Auftrag nehmen wir ernst. Wir arbeiten – gemeinsam mit Produkt-/Lehrmittelentwicklung, Ihren kundenverantwortlichen Ansprechpartnern und dem Service der Bildungspartnerschaft – an einer tragfähigen Lösung. Sobald diese bekannt ist, informieren wir Sie auf den Ihnen bekannten Wegen und im direkten Austausch.