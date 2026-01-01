Fair-Use-Policy
- Beschränken Sie die Laufzeit der Benutzergruppe auf den tatsächlichen Nutzungszeitraum der Software.
- Benutzergruppen mit nur einem oder nur wenigen Teilnehmern sind zu vermeiden. Führen Sie einzelne Softwarenutzer aus mehreren Kursen in einer Benutzergruppe zusammen. Die maximale Größe einer Benutzergruppe liegt bei 30 Teilnehmern.
- Nicht genutzte Benutzergruppen werden vom System nach 10 Tagen Nichtnutzung zur Löschung vorgemerkt und nach weiteren 7 Tagen Nichtnutzung unwiderruflich gelöscht. Sie werden per E-Mail darüber informiert, wenn Ihre Benutzergruppe zur Löschung vorgemerkt wurde.
Wir monitoren Ihr Bestell- und Nutzungsverhalten und behalten uns vor, Sie individuell anzusprechen, falls wir erkennen, dass die Regeln nicht eingehalten werden.
Wie führen Sie Softwarenutzer aus mehreren Kursen in einer Benutzergruppe zusammen?
Wenn Sie zeitgleich mehrere Kurse – etwa zu Finanzbuchführung, Lohn oder Steuern – planen und die Gruppengrößen pro Kurs eher klein sind, sollten Sie keine separaten Benutzergruppen anlegen. Führen Sie stattdessen alle Softwarenutzenden in einer Gruppe zusammen undnutzen Sie die maximale Gruppengröße aus.
Dies ist auch dann möglich, wenn Sie Mustermandanten aus unterschiedlichen Fachbereichen benötigen. Musterdaten überschreiben sich nicht, selbst wenn sie aus verschiedenen Lehrmitteln stammen.
So geht’s:
- Legen Sie eine Benutzergruppe mit max. 30 Teilnehmern an. Wählen Sie dabei z.B. das Template „Ohne Musterdaten, Sonstiges“.
- Importieren Sie die für das jeweilige Lehrmittel gewünschten Datenbestände vom Laufwerk L:\Musterfälle. Das Importieren erfolgt je nach Anwendung unterschiedlich. Wir haben das jeweilige Vorgehen für die Anwendungen Kanzlei-Rechnungswesen, Lohn und Gehalt sowie die Steuerprogramme im Hilfe-Center Schritt für Schritt beschrieben.
- Vervielfältigen Sie die Datenbestände in der gewünschten Anzahl und benennen Sie sie Ihren Zwecken entsprechend um.
- Versenden Sie die Logindaten für die jeweiligen Mustermandanten an Ihre Teilnehmer.
Der oben geschilderte Ablauf ist nur exemplarisch. Wird die Mehrheit Ihrer Lernenden z. B. das Lehrmittel Glaser Leu und die Minderheit das Lehrmittel „Lohn und Gehalt in der Praxis“ einsetzen, können Sie die Benutzergruppe auch mit dem Template „Glaser Leu, Version Tag_Monat_Jahr“ anlegen. In diese Benutzergruppe importieren, duplizieren und benennen Sie dann die Daten des Lehrmittels „Lohn und Gehalt in der Praxis“ aus dem Verzeichnis L:\Musterfälle. Ihren Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Wie vervielfältigen Sie Mustermandanten?
Für die parallele Bearbeitung durch mehrere Lernende können Mandanten bzw. Unternehmen kopiert werden. Wichtig ist, dass der Ordnungsbegriff (z. B. Berater‑ oder Mandantennummer) jeweils eindeutig ist. Detaillierte Anleitungen finden Sie im Hilfe-Center. Wir empfehlen Ihnen:
- Mandantenbestand in Kanzlei-Rechnungswesen unter anderem Ordnungsbegriff speichern (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036136)
- Lohn und Gehalt: Ordnungsbegriff (Beraternummer und / oder Mandantennummer) ändern (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036563)
- Ordnungsbegriff (Berater-/Mandanten-/Basisnummer) in den DATEV-Steuer-Programmen ändern (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1035744)
Wie weisen Sie Ihren Lernenden Mustermandanten zu?
Da jeder Teilnehmende seinen eigenen Mustermandant erhält und Gruppen heterogen zusammengesetzt sein können, empfiehlt sich die Mitteilung der entsprechenden Mandantennummer bereits mit den Logindaten.
So geht’s:
- Loggen Sie sich auf DATEV Software online ein.
- Rufen Sie zur jeweiligen Benutzergruppe den Menüpunkt „Verwalten“ auf.
- Wählen Sie die Registerkarte Logins, anschließend den Menüpunkt „Bearbeiten“ und setzen Sie einen Haken bei “Erweiterte Ansicht”. Hier können Sie die vorgeschlagenen Benennungen anpassen sowie die Details zu den Lernenden erfassen.
Beispiel für Anpassung des vorgegebenen Mandanten-Namens:
Sie haben die Benutzergruppe mit dem Template „Glaser Leu Fibu/Jahr“ angelegt. Unter „Verwalten“ -> „Logins“ wird Ihnen der Benutzername, Kennwort und Mandant XXX01 angezeigt. Wollen Sie mit Ihren Lernenden nun den Glaser Leu SKR 04 bearbeiten, ersetzen Sie die X-Platzhalter des Mandanten-Namens mit 401. Zur besseren Übersichtlichkeit können Sie außerdem den Namen des ersten Lernenden ergänzen.
Aus XXX01 wird also z.B. der Mandanten-Namen 40101 – Lernender 1.
Diese Umbenennung machte die Orientierung leichter, welchem Lernenden Sie welchen Mandanten zugewiesen haben, wirkt sich aber nicht auf die tatsächliche Benennung der Mandanten im DATEV Arbeitsplatz auf.
Zur korrekten Benennung orientieren Sie sich bitte an dem Dokument "DATEV-Bildungspartner: Übersicht und Inhalte aller Musterdatentemplates auf DATEV Software online" (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1008552)
Noch Fragen offen?
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre individuellen Ansprechpartner in Nürnberg. Außerhalb der klassischen Arbeitszeiten unterstützen wir Sie mit ersten Selbsthilfeangeboten vom Service-Assistent bis zu der Broschüre „Erste Schritte DATEV Software online“.