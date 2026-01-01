Wenn Sie zeitgleich mehrere Kurse – etwa zu Finanzbuchführung, Lohn oder Steuern – planen und die Gruppengrößen pro Kurs eher klein sind, sollten Sie keine separaten Benutzergruppen anlegen. Führen Sie stattdessen alle Softwarenutzenden in einer Gruppe zusammen undnutzen Sie die maximale Gruppengröße aus.

Dies ist auch dann möglich, wenn Sie Mustermandanten aus unterschiedlichen Fachbereichen benötigen. Musterdaten überschreiben sich nicht, selbst wenn sie aus verschiedenen Lehrmitteln stammen.

So geht’s:

Legen Sie eine Benutzergruppe mit max. 30 Teilnehmern an. Wählen Sie dabei z.B. das Template „Ohne Musterdaten, Sonstiges“.

Importieren Sie die für das jeweilige Lehrmittel gewünschten Datenbestände vom Laufwerk L:\Musterfälle. Das Importieren erfolgt je nach Anwendung unterschiedlich. Wir haben das jeweilige Vorgehen für die Anwendungen Kanzlei-Rechnungswesen, Lohn und Gehalt sowie die Steuerprogramme im Hilfe-Center Schritt für Schritt beschrieben.

Vervielfältigen Sie die Datenbestände in der gewünschten Anzahl und benennen Sie sie Ihren Zwecken entsprechend um.

Versenden Sie die Logindaten für die jeweiligen Mustermandanten an Ihre Teilnehmer.

Der oben geschilderte Ablauf ist nur exemplarisch. Wird die Mehrheit Ihrer Lernenden z. B. das Lehrmittel Glaser Leu und die Minderheit das Lehrmittel „Lohn und Gehalt in der Praxis“ einsetzen, können Sie die Benutzergruppe auch mit dem Template „Glaser Leu, Version Tag_Monat_Jahr“ anlegen. In diese Benutzergruppe importieren, duplizieren und benennen Sie dann die Daten des Lehrmittels „Lohn und Gehalt in der Praxis“ aus dem Verzeichnis L:\Musterfälle. Ihren Kombinationsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.