Die aktuellen Aufrufzahlen können derzeit zu Engpässen führen: In Einzelfällen kann die Software nicht gestartet werden. Die Nutzungseinschränkung ist v. a. zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr zu beobachten.
Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.
Engpässe vermeiden, bevor sie entstehen
Helfen Sie durch Ihr Verhalten die Nutzung für möglichst Viele möglich zu machen:
- Fordern Sie Ihre Lernenden auf, sich in Theoriephasen abzumelden und nur in Zeiten erforderlicher Softwarenutzung auf DATEV Software online angemeldet zu sein.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Lernenden sich korrekt abmelden. Die Lernenden müssen dazu nicht nur den DATEV-Arbeitsplatz beenden / das Browserfenster schließen, sondern sich auch von DATEV Software online abmelden.
- Empfehlen Sie Ihren Lernenden für Selbstlernphasen auf Randzeiten auszuweichen.
Datensparsamkeit ist Trumpf
- Beschränken Sie die Laufzeit der Benutzergruppe auf den tatsächlichen Nutzungszeitraum der Software.
- Benutzergruppen mit nur einem oder nur wenigen Teilnehmern sind zu vermeiden. Führen Sie einzelne Softwarenutzer aus mehreren Kursen in einer Benutzergruppe zusammen. Die maximale Größe einer Benutzergruppe liegt bei 30 Teilnehmern.
- Nicht genutzte Benutzergruppen werden vom System nach 10 Tagen Nichtnutzung zur Löschung vorgemerkt und nach weiteren 7 Tagen Nichtnutzung unwiderruflich gelöscht. Sie werden per E-Mail darüber informiert, wenn Ihre Benutzergruppe zur Löschung vorgemerkt wurde.
Wir monitoren Ihr Bestell- und Nutzungsverhalten und behalten uns vor, Sie individuell anzusprechen, falls wir erkennen, dass die Regeln nicht eingehalten werden.