Aber unter uns: So manche nicht mehr genutzte Benutzergruppe gerät trotz besten Willens über den allgemeinen Unterrichtstrubel in Vergessenheit. Sie „verstopft“ Platz auf den Servern.

Um im Sinne aller auch weiterhin ein performantes Arbeiten auf DATEV Software online zu ermöglichen, müssen wir zukünftig die Reißleine ziehen: Entdecken wir eine Benutzergruppe, für die über 21 Tage keinerlei Softwarenutzung stattfand, informieren wir Sie (und alle Ihre Stellvertreter) via automatisch generierter E-Mail über die Nichtnutzung und die weitere Vorgehensweise. Sollte Ihrerseits keinerlei Softwarenutzung, z.B. Start des DATEV Arbeitsplatzes, erfolgen, wird die betroffene Gruppe automatisch gelöscht.

Der aufmerksame Umgang mit den Anforderungen ist für jeden nur ein kleiner Schritt – aber für alle ein großer Schritt im Sinne performanten Arbeitens.