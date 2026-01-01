DATEV Software online ermöglicht Bildungseinrichtungen der Partnerschaft die Nutzung von DATEV Software auf von DATEV gestellten Servern. Die Vorteile für die Bildungspartner liegen auf der Hand: Die Nutzer sind von Hardware- und Installationsfragen befreit, der eigene Fokus liegt auf der Unterrichtsgestaltung und -durchführung.
Datensparsamkeit ist Trumpf
Mit einem möglichst datensparsamen Verhalten als Unterrichtende tragen Sie wesentlich dazu bei, die Lauffähigkeit von DATEV Software online zu erhalten. Dazu gehört auch die Bereitschaft, nicht genutzte Benutzergruppen umgehend zu löschen. Mit Ihrem Verhalten tragen Sie wesentlich dazu bei, wie lange wir das Angebot in dieser Form noch aufrecht erhalten können.
Fair-Use-Policy
- Beschränken Sie die Laufzeit der Benutzergruppe auf den tatsächlichen Nutzungszeitraum der Software.
- Benutzergruppen mit nur einem oder nur wenigen Teilnehmern sind zu vermeiden. Führen Sie einzelne Softwarenutzer aus mehreren Kursen in einer Benutzergruppe zusammen. Die maximale Größe einer Benutzergruppe liegt bei 30 Teilnehmern.
- Nicht genutzte Benutzergruppen werden vom System nach 10 Tagen Nichtnutzung zur Löschung vorgemerkt und nach weiteren 7 Tagen Nichtnutzung unwiderruflich gelöscht. Sie werden per E-Mail darüber informiert, wenn Ihre Benutzergruppe zur Löschung vorgemerkt wurde.
Wir monitoren Ihr Bestell- und Nutzungsverhalten und behalten uns vor, Sie individuell anzusprechen, falls wir erkennen, dass die Regeln nicht eingehalten werden.
Löschung nicht genutzter Benutzergruppen
Aber unter uns: So manche nicht mehr genutzte Benutzergruppe gerät trotz besten Willens über den allgemeinen Unterrichtstrubel in Vergessenheit. Sie „verstopft“ Platz auf den Servern.
Um im Sinne aller auch weiterhin ein performantes Arbeiten auf DATEV Software online zu ermöglichen, müssen wir zukünftig die Reißleine ziehen: Entdecken wir eine Benutzergruppe, für die über 21 Tage keinerlei Softwarenutzung stattfand, informieren wir Sie (und alle Ihre Stellvertreter) via automatisch generierter E-Mail über die Nichtnutzung und die weitere Vorgehensweise. Sollte Ihrerseits keinerlei Softwarenutzung, z.B. Start des DATEV Arbeitsplatzes, erfolgen, wird die betroffene Gruppe automatisch gelöscht.
Der aufmerksame Umgang mit den Anforderungen ist für jeden nur ein kleiner Schritt – aber für alle ein großer Schritt im Sinne performanten Arbeitens.