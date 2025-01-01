Vorläufige Bildungspartner-Nummer erhalten?
Prima, weiter geht's:
Lassen Sie uns Ihr ausgefülltes Antragsformular zukommen.
Unser Tipp
Überprüfen Sie bitte alle Details des Antragsformulars!
- Vergessen Sie nicht, die Zustimmung zur Datenverarbeitung abzugeben
- Stimmen Sie der individuellen Infoversorung zu! Von Lehrmittelupdates bis zur eigenen Weiterbildung: So bleiben Sie auf dem Laufenden!
Vorbereitungen für den schnellen Einstieg in die Bildungspartnerschaft
Erstgespräch und individuelle Beratung haben Sie schon zum Profi in Sachen Bildungspartnerschaft gemacht? Sie wollen Produkte bestellen oder DATEV-Plattformen so schnell wie möglich nutzen?
Dann denken Sie daran, Ihr Zugangsverfahren zu beantragen!