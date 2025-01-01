Schön, ....

... dass wir Sie in der Bildungspartnerschaft begrüßen dürfen! Gehen Sie gerne auf Ihre individuellen Ansprechpartner zu, sollten noch Fragen bestehen.

Mit folgenden Voraussetzungen gelingt ein erfolgreicher Start in die Partnerschaft:
 

Sie sind nicht allein?

Außer Ihnen sind weitere Personen in der praxisnahen Wissensvermittlung aktiv?

Sie übergeben das Thema an einen jüngeren Kollegen?

Zeichen setzen

Als Bildungspartner profitieren Sie vom Namen eines starken Partners - und haben die Berechtigung, das Bildungspartner-Label zu führen.

Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft!

