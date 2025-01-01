Schön, ....
... dass wir Sie in der Bildungspartnerschaft begrüßen dürfen! Gehen Sie gerne auf Ihre individuellen Ansprechpartner zu, sollten noch Fragen bestehen.
Mit folgenden Voraussetzungen gelingt ein erfolgreicher Start in die Partnerschaft:
- Bildungspartner-Nummer ist bekannt
- DATEV SmartLogin / DATEV mIDentity ist vorhanden
- Entscheidung für Nutzungsvariante der Software ist gefallen
- Lehrmittel- / E-Learningsauswahl ist getroffen
- Plattformen der Bildungspartnerschaft kennen
- Produkte im Shop entdecken
- Lernreise Hochschulen
- Lernreise Berufsschulen
- Lernreise Freie Träger
Sie sind nicht allein?
Außer Ihnen sind weitere Personen in der praxisnahen Wissensvermittlung aktiv?
Sie übergeben das Thema an einen jüngeren Kollegen?
Zeichen setzen
Als Bildungspartner profitieren Sie vom Namen eines starken Partners - und haben die Berechtigung, das Bildungspartner-Label zu führen.
Sie befinden sich damit in guter Gesellschaft!
Bildungspartner-Suche