Hinweis: LEXinform-Dokumente und Lehrmittel-/E-Learnings der DATEV-Partnerschaft für Bildung

Die Lehrmittel der Bildungspartnerschaft stellen aktuell den Programmstand 18.0 (inkl. Service-Releases) dar. Daher kann es gegebenenfalls zu Abweichungen in Aufrufbeschreibungen oder Bildschirmabbildungen kommen.

Lehrmittel und E-Learnings werden sukzessive auf die neuen Programmversionen angepasst. Potenziell erforderliche Anpassungen in unseren Angeboten zur Vorbereitung auf unsere DATEV-Zertifikate werden wir frühzeitig kommunizieren.

Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling

Das Hilfe-Center, integriert in die Wissensplattform, bietet Programmhilfen und praxisnahen Informationen - also alles, was Sie benötigen, um Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling zu finden.

Der Servicecontent ist selbstverständlich kostenfrei und ohne Login erreichbar.

Unser Tipp: Produktfilter nutzen

Direkt unter dem Suchfeld zur Eingabe Ihrer Suchbegriffe befindet sich das Auswahlmenü, mit der Sie sich entscheiden, ob sie Servicecontent (Hilfe-Center) suchen oder eine Fachrecherche starten wollen.

Bei ausgewähltem Hilfe-Center haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, Ihre Suche auf bestimmte Produkte hin zu filtern.

Im Zuge der Bildungspartnerschaft haben wir folgende Produkte aufnehmen lassen:

  • DATEV Software online
  • DATEV Students online
  • DATEV Zertifizierungen online

Im Bereich für den Service-Content (Hilfe-Center) finden Sie außerdem die Absprungmöglichkeiten für RZ-Status, Service-TAN und Kundensupport.

Weitere Informationen

Programminhalt DATEV Wissensplattform
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1038241
DATEV Wissensplattform mit Partneraccounts verknüpfen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1048976
In DATEV Wissensplattform suchen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1048731

Noch Fragen offen?

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre individuellen Ansprechpartner in Nürnberg. Außerhalb der klassischen Arbeitszeiten unterstützen wir Sie mit ersten Selbsthilfeangeboten vom Service-Assistent bis zu der Broschüre „Erste Schritte DATEV Software online“.