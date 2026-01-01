Hinweis: LEXinform-Dokumente und Lehrmittel-/E-Learnings der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Die Lehrmittel der Bildungspartnerschaft stellen aktuell den Programmstand 18.0 (inkl. Service-Releases) dar. Daher kann es gegebenenfalls zu Abweichungen in Aufrufbeschreibungen oder Bildschirmabbildungen kommen.
Lehrmittel und E-Learnings werden sukzessive auf die neuen Programmversionen angepasst. Potenziell erforderliche Anpassungen in unseren Angeboten zur Vorbereitung auf unsere DATEV-Zertifikate werden wir frühzeitig kommunizieren.
Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling
Das Hilfe-Center, integriert in die Wissensplattform, bietet Programmhilfen und praxisnahen Informationen - also alles, was Sie benötigen, um Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling zu finden.
Der Servicecontent ist selbstverständlich kostenfrei und ohne Login erreichbar.
Unser Tipp: Produktfilter nutzen
Direkt unter dem Suchfeld zur Eingabe Ihrer Suchbegriffe befindet sich das Auswahlmenü, mit der Sie sich entscheiden, ob sie Servicecontent (Hilfe-Center) suchen oder eine Fachrecherche starten wollen.
Bei ausgewähltem Hilfe-Center haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, Ihre Suche auf bestimmte Produkte hin zu filtern.
Im Zuge der Bildungspartnerschaft haben wir folgende Produkte aufnehmen lassen:
- DATEV Software online
- DATEV Students online
- DATEV Zertifizierungen online
Im Bereich für den Service-Content (Hilfe-Center) finden Sie außerdem die Absprungmöglichkeiten für RZ-Status, Service-TAN und Kundensupport.
Noch Fragen offen?
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihre individuellen Ansprechpartner in Nürnberg. Außerhalb der klassischen Arbeitszeiten unterstützen wir Sie mit ersten Selbsthilfeangeboten vom Service-Assistent bis zu der Broschüre „Erste Schritte DATEV Software online“.