Zentraler Einstieg
Die DATEV Wissensplattform bietet einen zentralen Einstieg in die Recherche von Fachinformationen sowie in das DATEV Hilfe-Center mit Programmhilfen und praxisnahen Informationen. Sie ermöglicht den Zugriff auf Ihre bestehenden LEXinform-Abonnements und kann optional um Fachdatenbanken ausgewählter Partner erweitert werden – für eine komfortable, übergreifende Suche an einem Ort.
Recherche im offenen Dokumentenbestand
Die Wissensplattform kann unabhängig von sonstigen DATEV-Anwendungen oder Login gestartet werden. Die Recherche erfolgt dann ausschließlich im offenen Bestand.
Via Radiobutton treffen Sie die Entscheidung, ob die Suche im Bereich "Hilfe-Center" (Service-Content) oder "Fachrecherche" (Fachcontent) stattfinden soll.
Aktuelle Meldungen
Im Kontext der Bildungspartnerschaft sind ein paar Besonderheiten rund um die DATEV Wissensplattform zu berücksichtigen.