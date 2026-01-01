Zentraler Einstieg

Die DATEV Wissensplattform bietet einen zentralen Einstieg in die Recherche von Fachinformationen sowie in das DATEV Hilfe-Center mit Programmhilfen und praxisnahen Informationen. Sie ermöglicht den Zugriff auf Ihre bestehenden LEXinform-Abonnements und kann optional um Fachdatenbanken ausgewählter Partner erweitert werden – für eine komfortable, übergreifende Suche an einem Ort. 

Recherche im offenen Dokumentenbestand

Die Wissensplattform kann unabhängig von sonstigen DATEV-Anwendungen oder Login gestartet werden. Die Recherche erfolgt dann ausschließlich im offenen Bestand.

Via Radiobutton treffen Sie die Entscheidung, ob die Suche im Bereich "Hilfe-Center" (Service-Content) oder "Fachrecherche" (Fachcontent) stattfinden soll.

Aktuelle Meldungen

Im Kontext der Bildungspartnerschaft sind ein paar Besonderheiten rund um die DATEV Wissensplattform zu berücksichtigen.


Fachcontent in der Wissensplattform aufrufen
Seit Januar 2026 finden Sie bewährte LEXinform-Inhalte unter der Oberfläche der DATEV Wissensplattform. Die Wissensplattform wird sukzessive entwickelt und perspektivisch zum zentralen Ort ihrer kontextabhängigen Recherche. Wir sagen Ihnen, was das im Kontext der Bildungspartnerschaft bedeutet.
Servicecontent in der Wissensplattform aufrufen
Das DATEV Hilfe-Center wurde als integraler Teil der DATEV Wissensplattform neu entwickelt und steht ab sofort zur Verfügung. Ende Juni 2026 werden alle bestehenden Aufrufe dorthin umgeleitet, auch Favoriten und Verlinkungen. Die bisherige Oberfläche wird dann abgelöst, der Funktionsumfang bleibt erhalten. Im Folgenden informieren wir Sie, was das im Kontext der Bildungspartnerschaft bedeutet.