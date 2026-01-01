Hinweis: LEXinform-Dokumente und Lehrmittel-/E-Learnings der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Die Lehrmittel der Bildungspartnerschaft stellen aktuell den Programmstand 18.0 (inkl. Service-Releases) dar. Daher kann es gegebenenfalls zu Abweichungen in Aufrufbeschreibungen oder Bildschirmabbildungen kommen.
Lehrmittel und E-Learnings werden sukzessive auf die neuen Programmversionen angepasst. Potenziell erforderliche Anpassungen in unseren Angeboten zur Vorbereitung auf unsere DATEV-Zertifikate werden wir frühzeitig kommunizieren.
Wie erfolgt der Aufruf der Wissensplattform in Verbindung mit DATEV Software online?
Als Nutzer von DATEV Software online müssen Sie und Ihre Lernenden nichts tun – für Sie freigegebener Fachcontent von LEXinform comfort bis hin zu Verlagsmedien Lohn und Personal stehen Ihren Lernenden (und Ihnen) wie gewohnt zur Verfügung.
Nach dem Login auf DATEV Software online starten Sie die Wissensplattform wie gewohnt im DATEV Arbeitsplatz über das LEXinform-Programm-Icon.
Es öffnet sich eine weitere Browsertabe. Bitte bringen Sie ein wenig Geduld mit, bis sich der Inhalt der zweiten Tabe vollständig aufgebaut hat.
Sie werden in dieser zweiten Tabe zu einem erneuten Login aufgefordert. Als Nutzer von DATEV Software online wählen Sie zwingend die Option "DATEV-Benutzer über Kommunikationsserver".
Wissensplattform mit lokaler installation / via App aufrufen
Nutzen Sie als Unterrichtender DATEV-Software mit lokaler Installation / via App benötigen Sie für den Zugriff auf die geschützten Möglichkeiten der Wissensplattform
- einen aktiven Vertrag für LEXinform comfort
- (optional: Verlagsmedien Lohn & Personal)sowie
- ein entsprechendes Loginverfahren. Bitte berücksichtigen Sie, dass das DATEV-Benutzerkonto oder das DATEV-Konto nicht ausreichend ist: Sie benötigen zwingend DATEV mIDentity oder DATEV SmartLogin
Der erste Schritt einer langen Reise
Die im Januar 2026 freigegebene Version der Wissensplattform bietet Ihnen als Unterrichtender die Möglichkeit, über den Bestand von LEXinform comfort oder DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal hinaus die Abonnements weiterer Verlage zu verknüpfen. Den Beginn machen dabei der NWB- und der Haufe-Verlag.
Voraussetzung ist, dass Sie über ein aktives Verlags-Abonnement verfügen. Die Verknüpfung in der Wissensplattform mit dem Produkten der Fremdanbieter ist kostenfrei, die Nutzung der Inhalts ist entsprechend Ihres Vertragsverhältnisses mit dem jeweiligen Verlag kostenpflichtig. Details dazu klären Sie bitte mit Ihren Ansprechpartnern an der Bildungseinrichtung (z.B. mit Ihren Bibliotheksansprechpartnern) oder direkt mit dem jeweiligen Verlag.
Die Verknüpfungsmöglichkeit haben Sie als Unterrichtender nur im Umfeld lokaler Nutzung. Ein Verknüpfen auf DATEV Software online ist nicht möglich.