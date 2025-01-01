Mit dem Upgrade auf DATEV Lohnabrechnung comfort können Sie zukünftig von folgenden Vorteilen profitieren:
- Über 60 Standardauswertungen sowie individuelle Auswertungen auf Knopfdruck wie z. B. Fehlzeiten und Lohnverteilung
- Effiziente Aufbereitung ganz ohne Excel
- Verlässliche Datenbasis als Entscheidungsgrundlagen
Paket Standard
Inhalt:
- Upgrade auf DATEV Lohnabrechnung comfort
- Lernvideo "Einstieg in das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft"
- Arbeitsunterlage "Lohndaten professionell aufbereiten"
Einmalig 122 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten
(Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)
Profitieren Sie vom Upgrade auf DATEV Lohnabrechnung comfort und bestellen Sie jetzt über das Bestellformular .