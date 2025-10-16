Willkommen beim Business-Update. Nehmen Sie teil am neuen, kostenlosen Online-Angebotspeziell für größere Unternehmen.
In kurzen Sessions von 30 bis 60 Minuten erhalten Sie alle wesentlichen Informationen zum gewählten Thema. Am Ende der Veranstaltung beantworten beide Referenten Ihre Frage aus dem Chat.
Hier finden Sie die aktuelle Themenübersicht, Stand 16.10.2025.
Das DATEV Business-Update verabschiedet sich ab Mitte November in die Winterpause.
Ab Februar 2026 können Sie sich hier wieder über die neuesten Themen informieren, die im kommenden Jahr auf Sie warten, und sich direkt dafür einbuchen.
Haben Sie Wünsche oder Vorschläge für eine Session? Dann schreiben Sie uns gerne an: business-update@datev.de
Schon gewusst? Hilfreiche Funktionen und Tipps in DATEV LODAS
Wir zeigen Ihnen, wie Sie zentrale, mitarbeiterübergreifende Anpassungen (pauschale Gehaltserhöhungen und zentrale Verwaltung von Krankenkassen, Kinderdaten und Fahrtkostenzuschüssen) vornehmen und die Abwicklung von Sonderzahlungen und variablen Entgeltkomponenten automatisieren können.
