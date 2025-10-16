Hier finden Sie die aktuelle Themenübersicht, Stand 16.10.2025.



Das DATEV Business-Update verabschiedet sich ab Mitte November in die Winterpause.

Ab Februar 2026 können Sie sich hier wieder über die neuesten Themen informieren, die im kommenden Jahr auf Sie warten, und sich direkt dafür einbuchen.

Haben Sie Wünsche oder Vorschläge für eine Session? Dann schreiben Sie uns gerne an: business-update@datev.de